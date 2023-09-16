抗生素積太多 男童長黑毛舌

台中市4歲王姓男童舌頭上長出類似「黑色海苔醬」物質，無痛、無味卻嚇人，媽媽急就醫。醫師發現，男童因急性鼻竇炎服用口服抗生素，造成口腔菌叢失衡，才出現「黑毛舌」症狀，經服用益生菌、綜合維他命B群後，2周後已改善症狀。

王姓男童母親近期發現，孩子舌頭表面顏色越來越深，甚至變成黑色，宛如「黑毛舌」。男童自述，不會痛也無味道，但舌頭黑黑的模樣嚇人，刷牙也無法改善，母親帶他就醫檢查。

光田綜合醫院兒科醫師江國樑詢問發現，1個月前男童因急性鼻竇炎口服10天抗生素，之後舌頭表面逐漸出現黑色異常物質。院方檢查發現都正常，男童家族也無相關病史。

江國樑查閱國內外文獻資料，診斷男童因抗生素藥物累積，影響口腔菌叢與酵母平衡，進而產生輕微的「黑毛舌」（Black hairy tongue）症狀；醫師解釋，這是臨時且無害的口腔狀況，患者舌頭呈現黑暗、毛茸茸的外觀，較常出現在長期使用抗生素、吸菸者、口腔衛生不佳、使用刺激性漱口水的成人，孩童個案相當少見。

醫師說明，所謂「黑毛舌」並不是真正的「毛」，而是舌乳頭膨脹，從1公釐增加為18公釐，舌頭形成微生物和細菌大量繁衍的環境，導致表面變色，症狀看起來令人不安，但發生機率很低，可完全治癒。

經開立益生菌、綜合維他命B群和藥物治療，家長每天幫男童用開水漱口3次，並搭配中藥調理，經2周治療男童症狀改善。江國樑建議家長，孩童使用抗生素時要謹慎，並確保孩子保持良好的口腔衛生。

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