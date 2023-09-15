國際失智症月 「記憶的掛號信」感受失智者生命厚度

9月是國際失智症月，今年國際失智症協會提倡「Never Too Early，Never Too Late」，強調「現在就是最佳時機」，呼籲民眾在預防、延緩及友善等面向應把握時機。台灣失智症協會響應國際失智症月， 9月15日至9月21日於台北松山文創園區舉辦「記憶的掛號信」特展，包括4大主題展區、30則真實生命故事、12位失智者現身互動，民眾與失智者面對面交流，親自感受不僅有失去，生命的厚度與真摯感情依然在。

今年72歲的黃先生，過去在台電任職，50多歲時陸續出現憂鬱、沒元氣，原以為是憂鬱症，以為在60歲退休後會好轉，太太周小姐也決定在50多歲時，辭掉工作陪伴先生，但先生陸續走失、記憶力不佳，甚至隔空抓藥、以為家裡有人，經就醫才確診年輕型失智症，退休後，周小姐讓先生維持打桌球習慣，到近3年才退化影響到語言功能，且目前走路平穩，堪稱年輕型失智症的「模範生」。

台灣失智症協會理事長、林口長庚醫院學術組副教授級主治醫師徐文俊表示，年輕型失智症於65歲以前發病，相較老年型失智症，病程發展更快，初期大多是壓力大、睡眠障礙、憂鬱、焦慮等表現，常被誤認是憂鬱症，或是工作能力不佳，因此時常延誤就醫，平均耗費一年半才有辦法確診。

徐文俊表示，面對超高齡社會，失智症議題是一大重點，而在職場環境中，更應該提前預防年輕族群進入失智症，不同於員工中風可能臥床癱瘓，失智症是慢慢退步，企業可思考在職場上如何給予資深員工協助，不是因為確診失智症就讓員工辭退，而是安排陪伴員協助、或是職務再設計、轉換職場，像是改為內勤文書工作，讓失智者減少錯誤，持續運用他的才幹、專長，保留職場價值。

徐文俊提醒，老年型失智症的家庭，可能是80多歲才失智，兒女大多也已退休，有一定後援可以協助，但年輕型失智症患者可能大多還在職場工作，配偶還在工作，小孩甚至還在求學，一但年輕型失智症患者離開職場，成為社會、家庭負擔，對於配偶來說，除了小孩教養以外，更要扛起家庭經濟重責，狀況會比老年型失智症家庭更不好，更需要外界協助。

「失智症是究竟是怎麼一回事？生活會變成什麼樣子？」展覽規畫四大主題展區，從失智者與照顧者的視角出發，帶領民眾體會那些因為失智症而失去的、仍保有的和重新獲得的點點滴滴。

一，故事分享：走進失智症家庭的心靈之旅。透過失智者及家屬親自表述的文字與影音，深入了解失智症家庭的生活，感受他們的力量與勇氣，同時展區中設計了寫信的區域，邀請民眾檢視內心投遞出記憶的掛號信。

二，知識傳遞：解開失智症的謎團，提升您的失智識能。展中將透過紙本及線上測驗工具帶動大家進一步認識失智症、破除迷思以及了解可能潛伏的警訊，現場提供健康生活行為處方簽，積極鼓勵促進預防及延緩失智。

三，失智展能：把握當下，生命依然精彩每日由失智者與民眾分享他們的職人專長、喜愛活動及人生哲學。在難得的互動時間中，一起體驗與共感，將料理、園藝、音樂等活動賦予不同的意義。

四，專家座談與紓壓時光：了解失智大小事。由專家分享認識、延緩、預防失智症的方法與知能，以及如何透過社會資源的運用幫助自己及身邊的人。展期中亦規劃照顧者紓壓活動，透過芳療幫助紓解照顧壓力與辛勞。 台灣失智症協會「記憶的掛號信」特展，民眾好奇測驗極早期失智症篩檢量表。記者許政榆／攝影 今年66歲的周小姐（左）與72歲的黃先生（右）為年輕型失智者家庭，周小姐照顧先生長達11年，至今先生仍可以打桌球、走路平穩，堪稱年輕型失智症的「模範生」。記者許政榆／攝影

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