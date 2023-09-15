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1分鐘連2震 台鐵部分路段降速行駛

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵部分路段降速行駛。本報資料照
台鐵部分路段降速行駛。本報資料照

今天晚間6點34分一連發生兩起有感地震。台鐵局表示，受地震影響，蘇新、南澳、和平、南港、二水站有3級震度，因此花壇-斗南、台北=七堵、蘇新=新城間各按3級地震規定辦理，列車降速慢行。

地震 南澳

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