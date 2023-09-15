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影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

質感女人看細節！9成女性指甲受損 懂護甲才是細節控

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
OPI Nail Envy 粉透清透增強指甲護甲油 15ml／售價1,080元。圖／OPI提供
OPI Nail Envy 粉透清透增強指甲護甲油 15ml／售價1,080元。圖／OPI提供

許多女性愛美，更會兼顧在不同的細節中。愛美的女性，內在潛藏著細節控的基因。許多女性除了當一個稱職的上班族之外，還可能兼任家庭的大小事務，在這些不停蹂躪的時刻中，高達9成的女性有指甲受損的問題存在。專業美甲沙龍OPI，除了在美麗的指甲光療之外，還有對於美甲的居家養護也面面俱到。

指甲是由角蛋白所組成，就如同頭髮也是。OPI運用最新專利科研養護，推出品牌首款指甲保養精華「#護甲小黑瓶」超奇蹟甲面建構精萃，為指甲上一層完美的保護罩。可幫助指甲重建，指甲99%的角蛋白鏈結構；再搭配上OPI「#甲面救星」2.0亮麗增強基礎護甲油、「#粉紅救星」粉透清透增強護甲油，配合著指甲代謝周期，兩周即可解救危機指尖。

養甲保養小步驟

步驟1：指甲受損嚴重者，密集使用小黑瓶指甲6天，每日塗抹兩次，幫助指甲修復甲面結構。

步驟2：第二周起，小黑瓶+護甲油養護，先上2層護甲小黑瓶打底，再依照甲面修復狀況塗抹；2層亮麗增強基礎護甲油、粉透清透增強指甲護甲油，強化甲面，加強甲面堅固。

步驟3：後續持續使用護甲油，每天一層進行護甲強韌保養，待護甲油靜置乾燥後，再輔以護甲小黑瓶塗抹趾甲最底部，連同皮膚與指甲連接處，加強修復及指甲生長源的健康。

OPI Nail Envy 亮麗增強基礎護甲油15ml／1,080元。圖／OPI提供
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OPI全新護甲系列，三步驟讓你恢復指甲健康。圖／OPI提供
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OPI Repair Mode 超奇蹟甲面建構精萃 9ml／售價1,480元。圖／OPI提供
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指甲 美甲

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