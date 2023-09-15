影／驚！4歲男童嘴長出「黑毛舌」 媽媽嚇壞急救醫揪原因

台中市4歲王姓男童舌頭上長出類似「黑色海苔醬」物質，無痛、無味卻嚇人，媽媽急就醫；醫師揪出男童因急性鼻竇炎服用口服抗生素，造成口腔菌叢失衡，出現「黑毛舌」症狀，經服用益生菌、綜合維他命B群後，1周後已改善症狀。

住在沙鹿區的王姓男童活潑可愛，近期王母卻發現孩子舌頭表面顏色越來越深，甚至變成黑色，宛如「黑毛舌」，男童自述，不會痛也無味道，但舌頭黑黑模樣嚇人，刷牙也無法改善，王母趕緊帶他到光田綜合醫院就診。

光田兒科醫師江國樑詳細詢問男童近期健康狀況，原來1個月前，男童因急性鼻竇炎口服10天抗生素，之後舌頭表面逐漸出現黑色異常物質。院方進一步安排檢查，檢查結果均正常，也無家族病史。

基於病史和檢查結果，江國樑查閱國內外文獻資料，診斷出男童症狀是因抗生素藥物累積，影響口腔菌叢與酵母平衡，進而產生輕微的「黑毛舌」（Black hairy tongue）症狀。

「黑毛舌是種臨時且無害的口腔狀況！」江國樑解說，患者舌頭呈現黑暗、毛茸茸的外觀，較常出現在長期使用抗生素、吸菸者、口腔衛生不佳，或習慣使用刺激性漱口水的成人，孩童個案相當少見。

江國樑說明，舌頭上的黑毛其實不是真正的「毛」，而是舌乳頭膨脹，大小從1公釐增至18公釐，大了18倍，舌頭形成微生物和細菌大量繁衍的環境，導致舌頭表面變色，儘管症狀看起來令人不安，但其實發生機率很低，且可透過治療完全治癒。

經開立益生菌、綜合維他命B群和藥物治療，家長每天幫男童用開水漱口3次，並搭配中藥調理，經2周治療男童症狀改善。江國樑建議家長，孩童使用抗生素時要謹慎，並確保孩子保持良好的口腔衛生。 台中市4歲王姓男童舌頭上長出類似「黑色海苔醬」物質，無痛、無味卻嚇人，所幸經醫療團隊治療、給藥，2周後已康復。圖／光田綜合醫院提供

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