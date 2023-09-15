7年級死黨用金門酒糟羊闖出名號 樂當「放羊孩子」

陳弘銘與洪銘志兩位7年級生，是國立海洋大學環境生物與漁業科學系的同學，陳弘銘來自金門、洪銘志來自澎湖，同為離島人，兩人感情甚篤，後來更聯手在金門成立風車畜牧場，並引進台灣「高床」技術養酒糟羊，目前已養了600多隻羊，是金門規模最大的養羊畜牧場，兩人都說最大的願望，是要讓金門羊農有錢賺，希望「金門酒糟羊」成為金門羊農的領頭羊，引領更美好的農業未來。

陳弘銘大學畢業後，因緣際會到澳洲打工，參與畜牧業的相關工作，從牧場、屠宰場、加工廠等都有涉獵，每天工作10幾個小時，因為他節儉又肯拚，待了3年，就存了200多萬，成為創業的第一桶金，他覺得金門有酒糟可養羊，加上父親有農地，於是他返鄉當起「放羊的孩子」，從剛開始10頭、20頭，到後面越養越多、規模也越來越大，雖然校長退休的父親陳順德一直在默默的支持協助，但人力還是不夠。

陳弘銘於是邀請大學的死黨洪銘志一起投入，兩人一拍即合。洪銘志笑著說，「他是被騙來的」，洪說，最初陳弘銘跟他說，養羊很輕鬆，每天只要「花15分鐘」，包括開著「山貓」把酒糟飼料堆好、把羊放出去，最後天黑時，站在籬笆拍拍手，羊群就會自己回家。洪銘志指出，真正加入後，發現每天都很忙，從抓羊、賣羊肉到整理羊圈、擴場等，全都要靠自己，雖然過程中有不少波折，但兩人絕佳的默契，還是挺過來，且越養越有心得。

「我們的羊肉很厲害！」兩人表示，他們的羊多是純種與混種努比亞羊群，大都吃高梁酒糟，與自己種植的牧草，加上堅持每天自由放牧3到4小時，羊肉吃起來還有淡淡的酒糟香氣，羊肉比穀物飼養的羊含有更高的O-mega3，肉質也相對結實，鮮度更是百分百，是冬令進補的聖品。

他們在去年與雅芳羊肉爐技術產業合作，推出了「金門冷凍酒糟羊肉爐」，開始在全台各農會銷售據點販賣，因羊肉鮮美的口感，帶著獨特香氣，一推出就成為老饕的搶手貨，今年則挑戰製作常溫包裝的羊肉料理，目前已經接近上市階段，請大家耐心等待。

此外，今年他們也成立金門養羊合作組織，設立Line群，大家在平台內交流意見、一起揪團買設備羊群，大家都省了不少錢，透過養羊戶彼此經驗的相互交流、產品開發的合作與共同銷售方式，讓畜牧業這一個產業不只是有經濟面的價值，還有友善環境、地方創生、帶動青年返鄉、留鄉的機會，同時也期許讓金門畜牧業可以展開新的永續篇章。

連金門縣長陳福海日前也特別前往位於碧山的風車畜牧場，關心兩人的創業狀況，也肯定風車牧場榮獲112年度優良肉羊廠的認證，相當不易；據了解，目前牧場最棘手的是「水源」問題，因牧場位置偏僻，自來水管線沒辦法接到場內，若要自己找人來接，要花費50萬元，還得挖路埋管，牽涉到私人土地等問題，目前只能先挖地下井暫時先用，希望相關單位能夠協助解決。

「風車畜牧場」目前豢養約600多頭純種與混種努比亞羊群，規模堪稱是金門最大。記者蔡家蓁／攝影 「風車畜牧場」的羊多是純種與混種努比亞羊群，大都吃高梁酒糟，加上堅持每天自由放牧3到4小時，肉質鮮美。圖／風車畜牧場提供 金門縣長陳福海（右）日前也特別前往位於碧山的風車畜牧場參觀，並在陳弘銘（中）的陪同下，參觀牧場。圖／風車畜牧場提供 陳弘銘（左）與洪銘志兩人的風車畜牧場，最近榮獲112年度優良肉羊廠的認證，更開發羊肉爐冷凍包，好消息連連。記者蔡家蓁／攝影

udn討論區