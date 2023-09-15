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狼與彼得 最終場搶票

聯合報／ 本報訊

由經典童話「彼得與狼」改編的「狼與彼得」，原是彼得與小動物們捕捉大野狼，拯救森林的故事，新版「狼與彼得」則是將結局大翻轉，原來大野狼攻擊小動物們是情有可原？巡演最終場下周在台北登場，要搶票的家長動作快。

由ＴＡＳＯ台灣藝術家交響樂團、聯合數位文創主辦的「狼與彼得｜ＴＡＳＯ互動式親子音樂會」，巡演最終場在九月廿三日於台北市政府親子劇場演出。購票請上udn售票網（https://reurl.cc/N0rlYq），客服專線請洽02-2649-1688。

親子 交響樂團 劇場

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