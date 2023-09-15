聽新聞
test
0:00 / 0:00
狼與彼得 最終場搶票
由經典童話「彼得與狼」改編的「狼與彼得」，原是彼得與小動物們捕捉大野狼，拯救森林的故事，新版「狼與彼得」則是將結局大翻轉，原來大野狼攻擊小動物們是情有可原？巡演最終場下周在台北登場，要搶票的家長動作快。
由ＴＡＳＯ台灣藝術家交響樂團、聯合數位文創主辦的「狼與彼得｜ＴＡＳＯ互動式親子音樂會」，巡演最終場在九月廿三日於台北市政府親子劇場演出。購票請上udn售票網（https://reurl.cc/N0rlYq），客服專線請洽02-2649-1688。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言