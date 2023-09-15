藍皮柴油客車 重返北市地表

台灣文博會將於九月廿二日至十月一日登場，國家鐵道博物館籌備處將以「微開箱」概念參與，展示全區保存修復轉型的階段性成果。首度開放總辦公室、澡堂、鍛冶工場、客車工場等四大展區，並以修復完成的ＤＲ二三○三號藍皮柴油客車推出試乘體驗。

文化部長史哲表示，這是目前唯一、且是久違地在台北市區地表上，搭乘及看到火車行駛風景的機會，邀請大家一起體驗。

文化部表示，鐵博籌備處將鐵道車輛作為文化載體，以載滿台灣城鄉風貌記憶的藍皮柴油客車為主角，於總辦公室特展空間推出「流動的往事—景框內外的藍皮記憶」特展。

其中展區中的總辦公室，自一九三五年落成以來，即是台北機廠行政中樞，鐵博籌備處將還原過去作為廠務決策空間的風貌，還有博物館全區立體模型的光雕投影等。

澡堂則推出「氤氳時代—員工澡堂常設展」，詮釋台灣一九三○年代建築、工業設計等流行的風格，重現浴池的職工生活氛圍。

客車工場將展示九輛典藏客、貨車，並開放部份車輛供民眾登車參觀，更以ＤＲ二三○三號藍皮柴油客車推出試乘體驗活動。即日起開放網路預約取票，另有現場排隊取票名額。

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