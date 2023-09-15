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逾半民眾膽固醇過高 當心猝死

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
膽固醇過高，小心引發心肌梗塞、中風、猝死等危機。圖／123RF
膽固醇過高，小心引發心肌梗塞、中風、猝死等危機。圖／123RF

膽固醇過高，小心會形成動脈粥狀硬化，進而引發心肌梗塞中風、猝死等危機。根據一份長達5年健檢資料的2萬3千筆膽固醇數據分析，發現逾半數民眾膽固醇過高，也就是每2個人中有1人有高膽固醇問題，隱性高風險族群更高達12%，影響民眾心血管健康甚鉅。

聯安診所心臟血管內科主任施奕仲表示，一般檢測膽固醇有四個項目，分別為總膽固醇（標準值<200mg/dL）、三酸甘油脂（標準值<150mg/dL）、高密度脂蛋白（標準值男性>40mg/dL；女性>50mg/dL）、低密度脂蛋白（標準值<130mg/dL）。

3E法則預防膽固醇過高 製表／李青縈
3E法則預防膽固醇過高 製表／李青縈
一般來說，高密度脂蛋白是指好的膽固醇，低密度脂蛋白是壞的膽固醇，現今以低密度脂蛋白（LDL）最受關注。施奕仲指出，兩者各有其重要功能，「高密度脂蛋白擔任低密度脂蛋白的清運車，而低密度脂蛋白則擔任膽固醇的運輸車」，但真正會造成動脈粥狀硬化的凶手，則是小顆緊密低密度脂蛋白（sdLDL）。

膽固醇是荷爾蒙合成的重要成分，也會幫助消化脂肪、構成身體結構組織如細胞膜等。施奕仲說，一般認為低密度脂蛋白過多會讓心血管併發症多，但膽固醇不應只看數值，應檢查膽固醇的品質，找出真正造成動脈粥狀硬化的「壞人」，亦即sdLDL。

膽固醇品質指標以sdLDL（標準值男性<31.2mg/dL；女性 <27.3mg/dL）為國際上最新的膽固醇品質參考指標。施奕仲比喻，LDL是膽固醇的運輸車，sdLDL就是一台小型又不太工作運輸的車子，如果數量一多，不只膽固醇無人運送至身體所需的位置，它還會在血管內皮層為非作歹，甚至形成動脈粥狀硬化斑塊，造成血管的堵塞，是LDL中真正的壞心人。

根據聯安診所健檢的膽固醇大數據進一步分析，發現12%的民眾LDL數值看似正常，但其實sdLDL卻不正常，隱含心血管堵塞危機。

一名38歲顏小姐的身高體重都標準，又熱愛養生，被視為膽固醇風險較低的人，LDL是107mg/dL正常，但sdLDL卻高達44.7 mg/dL，高出女性標準值甚多。施奕仲說，若長期置之不理，更可能導致動脈粥狀硬化，嚴重時可能發生梗塞性中風、心肌梗塞的病症，並不是瘦子就可以掉以輕心。

膽固醇 中風 心肌梗塞

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