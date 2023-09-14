佳格食品捐營養物資、幫招募志工 助社福團體解「雙缺」危機

國際老人日前夕，佳格食品集團發佈「台灣弱勢長者營養補給現況調查」指出，據受訪社福據點，每位長者平均每月供餐次數為16.8次，約「每兩天供應一餐」，但高達8成4的社工督導表示這些餐食供應是部分、甚至多數弱勢長者重要的三餐來源，而不少社福機構面臨人力、物力雙缺危機。對此，佳格食品集團啟動「以愛樂活營養安老計畫」，除將捐助2.2萬罐物資，補給弱勢長者營養，也將協助三大社福機構招募志工。

佳格首度發佈「台灣弱勢長者營養補給現況調查」，針對台灣食物銀行聯合會、弘道老人福利基金會、老五老基金會進行全台105個社福據點填答，三家社福單位照護對象，總計涵蓋全台4960位弱勢長者。

佳格食品集團媒體發言人王馨敏指出，調查結果發現接受這三個社福單位服務的弱勢長輩裡面，每位長者平均每月供餐次數16.8次，換算約為「每兩天、供應一餐」，且有84%社工督導表示，這些餐食供應，是部分、甚至是全數弱勢長者最重要的三餐來源，更有高達63%社福據點表示弱勢個案一個月內曾有飢餓經驗、甚至有56%社福據點認弱勢案例餓到疲累、不舒服。

此外，王馨敏表示，社福機構要能穩定提供營養照顧，物資與人力同樣重要，然而社福機構卻面臨著物資與人力的「雙缺危機」，調查發現高達90%社福據點均認同志工是社福機構的重要主力，卻有78%社福據點表示還需要長短期志工支援，顯示志工人力匱乏，光受訪的三個社福機構，志工人力缺口就多達425人。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生分享，很多人送餐是送到門口按電鈴，放在門口就完事了，但也有志工是牽到老人家的手，不僅僅送一個餐，更是送一份信賴，對社福機構而言，物資跟志工等同重要。

老五老基金會北區區長王淑芬以自身組織為例補充，50歲以上健康長者志工佔老五老志工的7成、63歲以上更佔全體志工的5成，不僅志工面臨老齡化趨勢、社福機構平日忙碌作業更難進行系統性的志工招募工作。

弘道老人福利基金會執行長李若綺則說，弘道關懷對象包括中低收入戶、低收入戶、邊緣戶及孤獨長者，邊緣戶同樣經濟弱勢卻無苦政府資源，更需要社會關懷。

王馨敏說，營養是長者維持健康的關鍵環節，良好的營養供應，可以避免疾病臥床風險、降低醫療負擔，佳格今年度預計捐助2.2萬罐營養補充品物資，供應對象不限中低收入戶或邊緣戶，盼以營養輔助社福體系，幫助弱勢長者在地安老，也將與社福機構合作，巡迴全台舉辦「營養志工」教育訓練，協助三個社福機構補足人力缺口。

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