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威力彩頭獎中數億元 最想做的竟是這件事

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
威力彩今晚開獎，台彩公司預估，本期頭獎上看5.7億元。圖為示意圖。本報資料照片
威力彩今晚開獎，台彩公司預估，本期頭獎上看5.7億元。圖為示意圖。本報資料照片

威力彩今晚開獎，頭獎獎金上看5.7億元，吸引不少民眾前往彩券行下注，一圓億萬富翁美夢。

一夕致富是許多人的夢想，但是當幸運中了億萬頭獎，中獎人又會選擇什麼方式「慶祝」呢？威力彩先前開獎，頭獎一注獨得，這名幸運兒中抱回數億元獎金，據了解，中獎人是個樸實的歐吉桑，兌獎當天他帶著妻子、小孩一同坐高鐵現身領獎。

最讓台彩人員覺得特別之處，是三人各背一個背包。一問之下，中獎人說，他在前一天特別跑到夜市，特別去買了這三個背包，總共花了六百元，而三個背包則是要用來裝現金的。

台彩人員聽到後一驚，告訴這個歐吉桑，獎金可以匯到指定帳戶，沒有一定要領現，而且身上帶著那麼多錢會很危險。但中獎人十分堅持要領現金，而且顯然心意已決，一開口就說他要領2000萬元現金。

後來經過台彩人員苦口婆心勸說，中獎人勉為其難同意少領一點，把提現金額從2000萬減為1500萬元，他說，「好不容易中頭獎，我就是要好好享受看著大筆現金的樂趣」。

台彩人員拗不過中獎人，只能請人去金庫搬了1500萬元現鈔，還臨時調來兩台數鈔機，當場確認金額無誤後，中獎人一家三口才各自背著500萬元現鈔離開。

頭獎 台彩 威力彩

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