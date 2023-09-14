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托嬰、幼兒園脫鉤 0到6歲托育盼一體化

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
時代力量立委王婉諭（左）、彭婉如文教基金會執行長王兆慶（右）14日於記者會表示，政府應整併幼兒園和托嬰中心，形成0到6歲一體化的托育服務。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
時代力量立委王婉諭（左）、彭婉如文教基金會執行長王兆慶（右）14日於記者會表示，政府應整併幼兒園和托嬰中心，形成0到6歲一體化的托育服務。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「整併幼兒園和托嬰中心，形成0到6歲一體化的托育服務系統！」彭婉如文教基金會執行長王兆慶14日於記者會表示，托嬰中心照顧0到2歲的孩童，但後續就要重新找幼兒園，造成家庭的壓力。此外，托育政策催生聯盟發言人黃喬玲呼籲，育嬰假應更彈性化，讓家長可以用「日」或「小時」請假。

彈性工時成空談

時代力量立委王婉諭表示，2020年我國人口成長出現負成長，生育率也持續下滑，且狀況還在持續惡化。她說，雖然目前法規提供育兒家長不少「彈性工時」的規定，但仍有請假規定不符合實際需求、企業不願准假等狀況，導致彈性工時仍是「看的到，吃不到」。

王兆慶提出建議說，過去民團長期倡議「完全彈性化的育嬰假」，可以讓家長以「小時」為單位來請假，但一直遭到勞動部反對，認為雇主恐怕會難以配合。

托嬰假應多元化

王兆慶表示，退而求其次，將家長需要請假的需求分為三類：學校爆發病毒，家長需要一、兩周在家照顧小孩的「長期假期」；因為小孩突然發燒，需要帶小孩去送醫的「一天性的臨時需求」；與家長需要在上下學期間接送小孩的「彈性需求」。

他說，政府應針對不同的狀況，訂定不同的育嬰假，如增設以「日」為單位申請的臨時育嬰假，解決孩子突然生病等突發性狀況。針對彈性時間的需求，可以提供三歲以下的育兒家庭，每日能減少工時一小時的權利，以供家長彈性應用，且不應影響到薪資。

托育政策催生聯盟發言人黃喬玲表示，面對小孩有很多突發性的需求，如小朋友打疫苗身體有狀況，需家長突然請假照顧。她說，育嬰假彈性化是國際趨勢，政府應大刀闊斧進行改革，讓家長以「日」或「小時」來請，更彈性分配照顧小孩的工作。

0到6歲托育一體化

針對托育服務，王兆慶表示，孩子可於托嬰中心待到3歲，之後就會被趕走，家長就需要重新找幼兒園，形成家庭不小的困擾。他呼籲，政府應建立「0到6歲一體化的托育服務系統」，讓孩子從出生到小學前都能托育給同一機構。

他也指出，目前如瑞典、丹麥等少數國家有「公共托育請求權」的制度，概念就是家長如果認為未來將有托育需求，可以提前進行登記，一旦有需求時，政府就要產出公共化托育的名額，也就是強迫政府及早點應對台灣的托育需求。

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