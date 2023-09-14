各地晴朗 有低壓環流逼近 吳德榮：明起水氣增

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，低壓環流在台灣東方海面，因其環境偏乾、發展條件不佳。美國系集模式（GEFS）模擬其路徑向台灣東北方海面，雖無發展，但明天起台灣附近的水氣因此增多。

吳德榮說，今天台灣附近水氣少，天氣穩定，各地大多晴朗，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；白天熱、紫外線強，要注意防曬，日夜溫差大。北部22至35度、中部23至34度、南部22至34度、東部20至35度。

吳德榮表示，明天至下周一天氣仍晴朗，但台灣附近水氣逐漸增多，大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍，逐漸擴大至部分平地，局部大雷雨的機率亦提高，應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

他說，下周二、周三水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有部分平地受影響；各地白天偏熱、紫外線強。 台灣東方海面有一低壓環流。美國系集模式（右圖，取自weathernerds）模擬，其路徑向台灣東北方海面。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

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