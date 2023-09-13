感謝德政！首位獲健保植雙耳耳蝸 女嬰重獲新「聲」

台中一名10個月大女嬰出生就被診斷是重度聽障，連飛機起降等巨大聲響都聽不到，植入人工耳蝸1套即需100萬元，過去健保給付只補助1耳，所幸今年7月1日後健保給付有條件放寬雙耳補助，這名女嬰成全國首位健保給付雙耳植入成功個案，重獲新「聲」，媽媽感謝政府德政。

中國醫藥大學附設醫院全方位聽覺健康中心陳冠華主任說，換算起來，全台每年新增40重度聽損新生兒；嬰幼兒聽語發展的黃金期從六個月開始至學齡前，大腦才會發展出最佳的聲音解析度、語音辨識度及清晰的口語發展，對於雙耳極重度聽力損失的嬰幼兒來說，兩歲前盡早進行雙耳植入人工耳蝸，是比較理想的治療選擇。

女嬰媽媽說，丈夫、公公都有聽障問題，女兒出生接受新生兒聽力篩檢即發現雙耳重度聽障，連大於70分貝的飛機起降聲都聽不到，配戴助聽器仍無法聽到說話聲，當時礙於植入人工電子耳單耳就要100萬元，健保也只有補助1耳，幸好健保署今年7月1日起放寬，讓女兒得以雙耳植入人工耳蝸，女兒在術後對聲音有反應，且開始啊啊學語，她和先生都很欣慰。

陳冠華說明，醫界文獻顯示，人工耳蝸植入手術已被認為是極重度聽力損失病人最有效治療方式，且比起單耳，雙耳植入人工耳蝸，在安靜環境下可提升語音辨識度，且對聲音品質、音樂賞析能力也有極大的助益。

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