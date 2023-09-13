全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

衛福部食藥署今舉行專家會議，核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入。食藥署副署長陳惠芳表示，我國為全球第四個核准這款疫苗可緊急授權使用（EUA）的國家，提供6個月以上民眾接種。疾管署發言人曾淑慧表示，力拚九月最後一周提供民眾接種。

陳惠芳表示，經審查莫德納XBB.1.5疫苗所附資料，莫德納XBB.1.5疫苗與先前已核准的莫德納疫苗採用相同技術平台製造，具相似特性；在安全性方面，施打莫德納XBB.1.5疫苗追加劑發生的局部或全身性不良反應，與先前已核准的莫德納疫苗相似，以輕、中度不良反應為主。

食藥署指出，動物試驗及小規模免疫原性試驗結果顯示，施打莫德納XBB.1.5疫苗可誘發對抗XBB變異株病毒，例如XBB.1.5、XBB.1.16，產生較佳的中和抗體免疫反應，對於重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，也能誘發相似的中和抗體免疫反應，對目前流行的變異病毒株提供保護效益。

陳惠芳表示，美國在9月11日核准十二歲以上可正式使用XBB.1.5疫苗，並同意6個月以上至11歲緊急授權使用；日本及加拿大於9月11日核準通過，日本是「6歲以上」族群可緊急授權使用，加拿大則是核准6個月以上民眾正式許可使用。

陳惠芳說，考量國內目前流行的變異株以XBB變異株病毒為主，世界衛生組織也建議使用單價XBB.1衍生譜系，如XBB.1.5作為新疫苗抗原成分，專家會議整體評估其臨床風險與效益後，同意核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入，適用於6個月以上兒童、青少年及成人接種。

曾淑慧指出，考量疫苗進口仍需行政程序，如果相關行政作業可以配合，力拚九月最後一周提供民眾接種。

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