快訊

大直民宅坍陷／北市提第二波假扣押逾2億 蔣萬安證實也被駁回

全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

香港羽賽／驚！戴資穎第二局手痛退賽 送許玟琪晉級16強

慢性腎病破200萬人 定期追蹤及調整習慣防惡化

中央社／ 台北13日電

全台慢性腎病人口已破200萬，每年新發生洗腎人數更超過1.2萬。醫師提醒，除了及早診斷、定期追蹤，更要配合調整生活習慣與控管危險因子，減少洗腎及住院的風險。

台灣腎臟醫學會今天舉行衛教記者會，理事長吳麥斯指出，全台灣慢性腎病人口已突破200萬，平均每8個成人就有1人罹病，末期腎臟病發生率與盛行率多年來也高居全球之冠，加強防治慢性腎病惡化，是改善民眾健康重要課題。

吳麥斯說明，慢性腎病是指腎臟因疾病受損，導致腎功能出現3個月以上的持續損傷；但因初期症狀不明顯，近6成患者被診斷時已是晚期，腎功能受損且不可逆。慢性腎病容易引發心衰竭、動脈粥狀硬化、高血壓及心肌梗塞等高危險性心血管疾病，且將大幅增加住院、死亡風險。

吳麥斯表示，統計顯示，慢性腎病患者每年平均掛2次急診、每次住院天數長達10天，且每5名病患就有1人在住院後1個月內會面對再次住院甚至死亡的威脅，對生活、經濟、家庭都造成劇烈影響。透過腎絲球過濾率（eGFR）及尿中白蛋白尿/肌酸酐比值（UACR）綜合評估腎功能狀況，及早發現治療，是防治關鍵。

台大醫院腎臟內科醫師趙家德指出，若有三高、肥胖、吸菸、長期服用未經醫師處方藥物、65歲以上高齡，及有腎臟病家族史等高風險因素的民眾，應定期安排腎功能檢查；若出現泡泡尿、下肢水腫、高血壓、貧血、疲倦等典型症狀，應盡快就醫。

趙家德說，治療慢性腎病，主要目標是延緩腎功能惡化，減少未來住院及洗腎風險，因此臨床重視及早診斷、定期追蹤、積極治療與危險因子控管；考量約5成心衰竭患者、4成糖尿病患者同時患有慢性腎病，近年也發展腎糖心共病照顧模式。

「知道腎功能變差之後，才是挑戰開始。」趙家德說，腎病不是單一器官問題，治療上藥物與改善生活型態並重，減重、適度低蛋白飲食、控制血壓和血糖等，都有機會幫助慢性腎病患者維持腎功能，不過仍須長期定期追蹤，以免意外惡化。

腎功能 患者 醫師 慢性病 腎臟病 洗腎 生活習慣

延伸閱讀

傷口腔也傷腎…嚼檳榔對健康害處多 大林慈濟指出關鍵在「檳榔素」

近3/4高血壓患者死於心臟併發症，高血壓與心律不整、心臟衰竭、心肌梗塞和主動脈剝離等疾病密切有關！

三高避免走上洗腎路 國健署提5口訣8大招預防

50歲科技男動一下就累！檢查後須終生洗腎...醫師揭「1日常習慣」很致命

相關新聞

把握明天好天氣！本周五轉雨「這日水氣最多」 下周二天氣才回穩

把握明天好天氣，周五起東部、恆春半島轉零星雨勢，其他地區以午後降雨為主；周六水氣漸增，降雨範圍更廣、強度更大，到了周日台...

迎今年第400萬來台旅客！南韓3母女成幸運兒 鄭文燦曝三大客源市場

台灣今天迎來今年第400萬名國際來台旅客，來自南韓的金睿元（Kim Yewon）與母親、妹妹同遊。金睿元表示，她從濟州島...

全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

衛福部食藥署今舉行專家會議，核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入。食藥署副署長陳惠芳表示，我國為全球第四個核准這款疫苗可...

好市多「Kirkland Signature義大利氣泡水」有塑膠異物 急回收1504組

美式賣場好市多自有品牌「科克蘭」有2批「Kirkland Signature義大利氣泡水」，出現塑膠異物混入水中。高雄市...

被螢幕鎖定！各國低頭族使用螢幕時數曝 統計：每人平均花7小時14分

根據國外科技網站Electronicshub分析統計各國低頭族，每天平均使用「螢幕總時數」，台灣低頭族，每天平均要花7小...

感謝德政！首位獲健保植雙耳耳蝸 女嬰重獲新「聲」

台中一名10個月大女嬰出生就被診斷是重度聽障，連飛機起降等巨大聲響都聽不到，植入人工耳蝸1套即需100萬元，過去健保給付...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦