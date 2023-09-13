慢性腎病破200萬人 定期追蹤及調整習慣防惡化

全台慢性腎病人口已破200萬，每年新發生洗腎人數更超過1.2萬。醫師提醒，除了及早診斷、定期追蹤，更要配合調整生活習慣與控管危險因子，減少洗腎及住院的風險。

台灣腎臟醫學會今天舉行衛教記者會，理事長吳麥斯指出，全台灣慢性腎病人口已突破200萬，平均每8個成人就有1人罹病，末期腎臟病發生率與盛行率多年來也高居全球之冠，加強防治慢性腎病惡化，是改善民眾健康重要課題。

吳麥斯說明，慢性腎病是指腎臟因疾病受損，導致腎功能出現3個月以上的持續損傷；但因初期症狀不明顯，近6成患者被診斷時已是晚期，腎功能受損且不可逆。慢性腎病容易引發心衰竭、動脈粥狀硬化、高血壓及心肌梗塞等高危險性心血管疾病，且將大幅增加住院、死亡風險。

吳麥斯表示，統計顯示，慢性腎病患者每年平均掛2次急診、每次住院天數長達10天，且每5名病患就有1人在住院後1個月內會面對再次住院甚至死亡的威脅，對生活、經濟、家庭都造成劇烈影響。透過腎絲球過濾率（eGFR）及尿中白蛋白尿/肌酸酐比值（UACR）綜合評估腎功能狀況，及早發現治療，是防治關鍵。

台大醫院腎臟內科醫師趙家德指出，若有三高、肥胖、吸菸、長期服用未經醫師處方藥物、65歲以上高齡，及有腎臟病家族史等高風險因素的民眾，應定期安排腎功能檢查；若出現泡泡尿、下肢水腫、高血壓、貧血、疲倦等典型症狀，應盡快就醫。

趙家德說，治療慢性腎病，主要目標是延緩腎功能惡化，減少未來住院及洗腎風險，因此臨床重視及早診斷、定期追蹤、積極治療與危險因子控管；考量約5成心衰竭患者、4成糖尿病患者同時患有慢性腎病，近年也發展腎糖心共病照顧模式。

「知道腎功能變差之後，才是挑戰開始。」趙家德說，腎病不是單一器官問題，治療上藥物與改善生活型態並重，減重、適度低蛋白飲食、控制血壓和血糖等，都有機會幫助慢性腎病患者維持腎功能，不過仍須長期定期追蹤，以免意外惡化。

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