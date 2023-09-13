把握明天好天氣！本周五轉雨「這日水氣最多」 下周二天氣才回穩

把握明天好天氣，周五起東部、恆春半島轉零星雨勢，其他地區以午後降雨為主；周六水氣漸增，降雨範圍更廣、強度更大，到了周日台灣水氣最多，雨量也相對多，南部地區、東半部地區、各地山區局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲以午後陣雨為主，下周二天氣才漸回穩。

中央氣象局預報員趙竑表示，明天各地天氣穩定，與今天類似，午後各地山區、南部近山區雷陣雨。

周五台灣東南側有弱低壓系統靠近，雖接近但因結構差，各地仍是多雲到晴為主，僅東部、恆春半島偶有零星雨勢，其他地區以午後降雨為主。

周六環境轉南風，南方水氣增加，東部、恆春半島有降雨外，其他地區午後降雨情況增加，且降雨範圍更廣，強度亦更大。

周日南方水氣最多，也是台灣水氣最多一天，南部地區、東半部地區、各地山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲以午後陣雨為主。

趙竑表示，下周一降雨型態與周日類似，但雨勢趨緩些，水氣逐漸減少。到了下周二至下周三，環境偏東風，僅剩東半部局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區、各地山區可能有雷陣雨。

溫度方面，各地普遍高溫31至34度、普遍低溫23至25度，早晚稍涼，局部空曠地區則再稍低1、2度。

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