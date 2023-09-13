健康也能做！北榮全基因檢測 幫準新人排除「近親結婚」疑慮

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）因為有BRCA1及BRCA2基因缺陷為乳癌高風險族群，因此預先切除雙乳。北榮拋出「全基因精準預防醫學」概念，台北榮總婦女醫學部精準預防醫學中心主任張家銘表示，全基因檢測一次約3萬元，可以了解先天基因造成的個人體質。

張家銘表示，全基因檢測費用一次費用約3萬1500元，透過抽血或是口腔黏棒採取民眾基因後分析結果。由於基因體中的記錄個人化健康照護關鍵訊息，而疾病發生是由先天基因造成的個人體質，加上後天因素誘發而成。基因檢測可以找出容易罹患的疾病並調整會誘發疾病的後天危險因子或習慣，以預防疾病，或早期偵測病變。

張家銘說，喝酒會臉紅、年輕時膽固醇過高等現象都跟基因有關，這些現象反映出身體狀況。他舉例，23歲的女兒因為媽媽具有BRCA2的基因變異罹患乳癌，因此來北榮做基因檢測，檢測結果發現也有BRCA2的基因異常，得乳癌的機率有13%，雖然先天基因無法改變，但可以改變後天影響因素，如避免高脂肪食物、肥胖、喝酒以及情緒壓力。

張家銘說，也有遇到居住鄰近地區的男女為避免近親通婚，透過基因檢測，避免近親結婚。自從2019年開始執行後，北榮全基因精準預防醫學已經服務超過500人，大部分是健康的正常人或是有家族疾病史，希望藉由解開全部基因，了解自身身體特性。

張家銘表示，曾經生過病或是罹病中，希望透過精準醫療，找出致病基因；一般而言，三分之二的疾病可以透過全基因檢測找到直接或間接的基因變異。基因檢測可以解碼個人兩萬多對基因中隱藏的個人化身體訊息， 做完全基因檢測後會有分析，並且安排個人化的健康規劃，提早檢查、預防。

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