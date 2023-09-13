公共場所二手菸暴露率4成 街道公園超商騎樓上榜

國健署調查，111年室外公共場所二手菸暴露率仍有4成，最常有人在面前吸菸的公共場所排名，以近3成最常在街上居冠，公園、風景區及連鎖便利商店門市前騎樓也榜上有名。

衛生福利部國民健康署今天舉行「無菸環境再擴大」記者會，國健署菸害防制組長羅素英表示，據18歲以上吸菸行為調查結果顯示，111年禁菸公共場所二手菸暴露率為4%，較109年的5%下降，法定禁菸公共場所二手菸保護率已達96%。

值得注意的是，111年一般室外公共場所二手菸暴露率仍有42.9%，雖然較109年暴露率48.8%降低，但然有非常大的進步空間。羅素英提醒，菸害防制法新法已於112年3月22日修正施行，擴大禁菸室內外公共場所，將大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所，列為全面禁菸場所。

羅素英表示，在禁菸場所吸菸，可以開罰新台幣2000元至1萬元罰鍰；禁菸場所應於所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應吸菸有關器物，違者場所負責人開罰1萬元至5萬元罰鍰。另外，各地方政府可考量進出人數及滯留時間等相關因素，公告指定轄區內菸害防制法規定以外禁菸場所。

據國健署的調查發現，以「除了吸菸室以外，請問最常有人在面前吸菸的公共場所是在哪裡」為題，近3成最常在馬路上、街上、騎樓等戶外通行場所遭遇二手菸暴露，公園及風景區次之，連鎖便利商店門市前騎樓排行第3，其次還有餐飲店室外、露天餐飲店、戶外婚喪喜慶場合等。

累計至111年底止，合計共公告超過2.5萬處禁菸場所。目前多數縣市皆有公告禁菸場所，如公車候車亭、校園周邊通學步道、戶外休閒娛樂場所，包含登山或健走等休閒步道，及連鎖便利商店前騎樓及基層醫療院所前騎樓等。

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