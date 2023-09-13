原訂9月上路 衛福部：苯巴比妥、氯二氮平納管12月實施

新北幼兒園餵藥案，讓苯巴比妥等藥品安全性議題浮上枱面。行政院9月12日公告修正「管制藥品分級及品項」，將苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑納為第四級管制藥品管理。衛福部食藥署表示，考量業者須盤點存量等緩衝時間，原訂9月上路，改於12月1日正式生效納管；未來此類藥品非完全禁用，而是成為醫師處方用藥。

食藥署副署長陳惠芳表示，這二項藥品在民國90年即排除藥品排除管制藥品列管，但法務部仍將其視為毒品管制，若醫療端未妥善管理，出現醫療以外用途，恐流入市面成為毒品，故修法將之納管，以利追蹤藥品流向。管制生效後，將成為醫師處方用藥，並非完全禁用。

陳慧芳也說，納管前，業者須結算存量，並建立簿冊管理，故在公告後，給予業者緩衝時間至12月1日止。下游的藥局、醫療機構、製藥廠等機構業者中，使用到是類藥品者共2950家，有管制藥品登記証者共2081家，剩餘869家業者，也應在緩衝時間內完成管制藥品登記証辦理。

她提醒，納管後，業者除須領有管制藥品登記証，也應在業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情形，並定期申報；機構業者如欲使用前述品項進行醫藥教育研究試驗者，須事前向衛生福利部提出使用管制藥品申請，經核准後始得使用；該等藥品之輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等相關事宜，應遵照管制藥品管理條例相關規定辦理，以免違規受罰。

另外，陳惠芳說，管制藥品標籤及外盒也要進行變更，加貼或印刷「管4」字體，並以六角形外框呈現。依藥事法規定，業者應於六個月內回收市售品，送縣市主管機關驗章後，始得販賣。管制標籤規範對象是藥局及藥商等，不包括醫療機構。

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