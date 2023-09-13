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被螢幕鎖定！各國低頭族使用螢幕時數曝 統計：每人平均花7小時14分

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台灣低頭族，每天平均要花7小時14分鐘在螢幕上，幾乎占一整天清醒時間的四成左右。本報資料照片
台灣低頭族，每天平均要花7小時14分鐘在螢幕上，幾乎占一整天清醒時間的四成左右。本報資料照片

根據國外科技網站Electronicshub分析統計各國低頭族，每天平均使用「螢幕總時數」，台灣低頭族，每天平均要花7小時14分鐘在螢幕上，幾乎占一整天清醒時間的四成左右。開業眼科醫師王孟祺表示，現代人雙眼長時間鎖定在螢幕上，加上生活忙碌，時常外食營養不足等，都增加眼睛乾澀、疲勞、視網膜或是黃斑部病變的機率。

王孟祺表示，現代人時常使用3C產品，3C中的藍光會直接造成眼睛不適，藍光其實在自然環境中都有，而太陽光就是藍光的最大來源，但人們在大太陽的環境下，不可能直視太陽，也降低暴露在藍光的機率之下，只是3C產品的使用就會增加藍光暴露的機率，眼睛長時間在強光的暴露之下，很容易產生黃斑部病變。

眼睛除了受到3C產品的威脅以外，現代人又處在多重汙染的環境，如空汙、空調引起的環境乾燥，女性也常使用彩妝、假睫毛、配戴隱形眼鏡等，增加眼皮拉扯的機率，多重因素之下都會增加眼疾的發生。

避免眼疾的發生，幫助眼睛「晶亮」，王孟祺建議民眾，除了要護眼以外，降低使用3C的時間，每30分鐘就建議休息一次，護眼得從根本做起，根據研究，每天攝取六毫克的葉黃素，可以達到保護視網膜的效果，使用營養素Omega3脂肪酸，或是具有抗氧化成分的產品，如莓果類，都有助於保護眼睛。

開業營養師余朱青說，幫助眼睛抗氧化，除了常聽見的葉黃素、玉米黃素、蝦紅素等，花青素也是一樣選擇，近年國際上流行使用智利酒果，其中就含有高量的花青素。民眾若期待增加保護眼睛的營養素，平時可以多加攝取，也建議可以使用葉黃素與玉米黃素以5比1的比例，再加上花青素製成的保健食品。

3C 葉黃素 低頭族

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