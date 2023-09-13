再投30億整治土壤及地下水汙染 美國RCA估2025解除列管

土壤及地下水汙染整治法上路20多年，累積列管約9100處汙染場址，環境部指出，經統計，積極改善後已有94％完成整治解除列管，最受關注的美國無線電E公司（RCA）地下水汙染案已整治20年，預計2025年可解除列管，另未來6年將再投入30億進行整治。

環境部環境管理署今舉辦「2023 土水跨域技術產學發表暨技術媒合會」，並邀請台灣土壤及地下水環境保護協會理事長葉桂君，共同見證4組產學合作意向書簽訂儀式（MOU）。

環境管理署副署長劉瑞祥會前接受採訪時表示，目前列管的9100處汙染場址已有94％完成整治，剩下6％、約400個場址；目前已有248件研發案，其中通過50項專利、5項技術移轉、10項簽MOU、98項技術實際運用在整治工作上，推動過程中積極發展低碳、綠色、韌性等整治技術。

劉瑞祥指出，過去較受關注的案例包含台南中石化安順廠的戴奧辛汙染、桃園高銀化工的鎘米事件、美國無線電E公司（RCA）地下水汙染等案件，均為舊的場址，其中RCA案例已整治20年、投入20至30億元經費，預計2025年可望解除列管。

劉瑞祥說，近期陸續還是會發現1至2個新的汙染場址，如漏油等情況，環境部一旦發現汙染情況都會管控，包含不讓汙染情況擴大、後續研究如何整治可讓環境迅速還原等；土壤及地下水汙染有兩個面向，第一是與食安有關的農地汙染，第二為高風險工廠，包含含氯、石油、毒性的場址等均為管控重點，會去監控觀察有無汙染土壤及地下水。

環境管理署長顏旭明會中致詞時表示，因應台灣腹地逐漸飽和，人為活動頻繁下，土地受汙染時，如何整治成為重要課題，因此除產官學合作，未來6年將再投入30億經費積極進行土壤及地下水汙染整治工作。

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