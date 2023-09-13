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苯巴比妥等複方藥納第4級管制藥品 12月1日上路

中央社／ 台北13日電

因應新北幼兒園疑似不當餵藥案，衛生福利部今天公布已修正「管制藥品分級及品項」，苯巴比妥、氯二氮平等複方製劑將納第4級管制藥品，須定期申報，自今年12月1日生效。

衛福部食品藥物管理署7月15日預告，「苯巴比妥（Phenobarbital）複方製劑及氯二氮平（Chlordiazepoxide）複方製劑」將納為第4級管制藥品管理，但因引發醫藥界疑慮，衛福部最後決定新制不會如期9月上路，讓醫界更多時間適應，建立內部管理制度。

食藥署副署長陳惠芳今天在例行記者會中表示，昨天公告修正「管制藥品分級及品項」，將這2項製劑納入第4級管制藥品，自12月1日生效。

食藥署統計，目前下游有使用這2項製劑的醫療院所共2950家，其中2081家領有管制藥品登記證，剩下的尚未有足夠時間辦理登記證。

由於苯巴比妥及氯二氮平複方製劑除了作為藥物製劑外，陳惠芳表示，同樣屬毒品危害防制條例的第4級毒品，並無排除列管，另各國如英、加、澳、瑞士、比利時、中國及聯合國都沒將苯巴比妥及氯二氮平成分複方製劑排除列管。

她強調，為避免這類藥品遭不當使用，需將含苯巴比妥及氯二氮平等複方製劑列為管制藥品管理，才能依法追蹤流向。

食藥署提醒，新制上路後，還有留存苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑的機構業者，須依規定申請管制藥品登記證，並於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情形，並定期申報。

至於機構業者如欲使用前述品項進行醫藥教育研究試驗者，須事前向衛生福利部提出使用管制藥品申請，經核准後始得使用；該等藥品的輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等相關事宜，請確實遵照管制藥品管理條例相關規定辦理，以免違規受罰。

巴比妥 食藥署 毒品

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