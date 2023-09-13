把握今明晴朗好天氣 吳德榮：低壓逼近周五起水氣增多

把握晴朗好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，低壓逼近，周五起水氣增多。今明兩天台灣附近水氣少，各地大多晴朗，白天熱、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，今晨3：40紅外線色調強化雲圖顯示，台灣東南東方海面有一熱帶擾動，日本氣象廳的分析為「熱帶低壓」，因其環境偏乾、發展條件不佳，中央氣象局將其分析為一般低壓。最新美國系集模式(GEFS)模擬，路徑有向台灣逼近的趨勢，但因沒有發展，僅使周五起台灣的水氣增多。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天台灣附近水氣少，天氣穩定，各地大多晴朗，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；白天熱、紫外線強，要注意防曬，晨微涼，日夜溫差大。各地區氣溫：北部22至35度、中部22至34度、南部22至34度、東部20至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五至下周一(15至18日)天氣仍晴朗，但台灣附近水氣逐漸增多，大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍，逐漸擴大至部分平地，局部大雷雨機率亦提高。下周二(19日)水氣減少，天氣穩定，各地大多晴朗，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有少部分平地受影響；白天偏熱、紫外線強。