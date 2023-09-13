快訊

泰國皇室的流亡皇子返國 揭開皇族政治角力序幕？

恐怖前男友下毒手！高雄超商女店員手腳遭刺殺30刀急救中

獨／台大醫學生重考正取占名額 落榜頭不爽怒打官司結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握今明晴朗好天氣 吳德榮：低壓逼近周五起水氣增多

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
低壓逼近，周五起水氣增多，把握今明兩天好天氣。本報資料照片
低壓逼近，周五起水氣增多，把握今明兩天好天氣。本報資料照片

把握晴朗好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，低壓逼近，周五起水氣增多。今明兩天台灣附近水氣少，各地大多晴朗，白天熱、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，今晨3：40紅外線色調強化雲圖顯示，台灣東南東方海面有一熱帶擾動，日本氣象廳的分析為「熱帶低壓」，因其環境偏乾、發展條件不佳，中央氣象局將其分析為一般低壓。最新美國系集模式(GEFS)模擬，路徑有向台灣逼近的趨勢，但因沒有發展，僅使周五起台灣的水氣增多。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天台灣附近水氣少，天氣穩定，各地大多晴朗，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；白天熱、紫外線強，要注意防曬，晨微涼，日夜溫差大。各地區氣溫：北部22至35度、中部22至34度、南部22至34度、東部20至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五至下周一(15至18日)天氣仍晴朗，但台灣附近水氣逐漸增多，大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍，逐漸擴大至部分平地，局部大雷雨機率亦提高。下周二(19日)水氣減少，天氣穩定，各地大多晴朗，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有少部分平地受影響；白天偏熱、紫外線強。

吳德榮 紫外線

延伸閱讀

大雷雨續轟中南部 吳德榮：明起好轉 周六再變天

8縣市大雨特報 吳德榮：季風低壓影響至下周二 慎防大雷雨

今仍要防劇烈天氣 吳德榮：明水氣南移中南部仍有大雷雨

大雷雨劇烈天氣再兩天 吳德榮：周六水氣帶南移北部天氣穩定

相關新聞

把握今明晴朗好天氣 吳德榮：低壓逼近周五起水氣增多

把握晴朗好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，低壓逼近，周五起水氣增多。今...

巴氏量表3大類族群擬免評 初估60萬人受惠

巴氏量表存廢成各黨總統參選人政治攻防，衛福部、勞動部昨邀集民團、醫療及長照專家，舉行「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道...

3族群免巴氏量表 勞團批「像發消費券處理社福」

衛福部研擬三大類族群免評巴氏量表，勞動部內部評估，放寬初估將新增兩至三萬人聘僱外籍家庭看護工，勞動部後續須進一步修相關法...

台鐵公司化 估首年虧損增6成

台鐵局明年一月將改制為台鐵公司，根據台鐵一一三年度預算書，預計全年虧損七四點七二億元，比今年度虧損四六點七三億元，虧損增...

以科學角度來說 裝著溺斃果蠅的葡萄酒還能喝嗎？

你倒了杯最喜歡的酒，準備喝一口，忽然發現一隻果蠅掉在裡面明顯溺死了，鑑於我們知曉這些蟲子喜吃腐爛食物和糞便，這杯酒還能安全下肚嗎？

慈濟助兒骨髓移植 星國前外長感恩

新加坡外交部前部長楊榮文的兒子楊時弘小時候罹患血癌，繞了大半地球，連線慈濟骨髓幹細胞中心成功配對，19年過去，楊時弘現在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦