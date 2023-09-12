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洗頭髮方法錯毛髮掉更多！專家拆解6種洗頭誤區 99%人中招

香港01／ 撰文：布萊恩
知名保養達人王植於「小紅書」發布影片講解6大洗頭髮、吹頭髮常見謬誤。（小紅書）
知名保養達人王植於「小紅書」發布影片講解6大洗頭髮、吹頭髮常見謬誤。（小紅書）

天天洗頭仍然很癢有異味，甚至不斷掉頭髮？可能是你洗頭方法錯了！知名保養達人王植於「小紅書」發布影片講解6大洗頭髮、吹頭髮常見謬誤，原來洗頭不是愈多次愈好，直指「99%的人都踩雷，你是例外嗎」。

知名保養達人王植於「小紅書」發布影片表示「這樣洗頭，誰禿誰知道」，分享6大洗頭髮、吹頭髮「誤區」，包括洗頭水溫、洗頭髮次數、吹頭髮注意位等，以好好保養頭髮頭皮。

1）洗頭時水溫太高

王植指出，洗頭髮時水溫太高會刺激頭皮及洗掉過多油脂，減弱頭皮保護層，容易出現敏感紅癢或傷害毛囊，建議水溫維持37至40度，以接近人體體溫。

2）洗頭髮要洗2次？

王植提到，部份人會按「洗髮水，護髮素，再洗髮水」流程洗頭髮，但他說這樣沒有必要，「一次洗髮水及護髮素就可以了，過度洗髮也會傷頭皮」。

3）洗頭愈多愈好？

王植表示，一天內毋須多次洗髮，而是按需要，「油性髮質1天1次即可，乾性髮質可以2至3天1次，什麼時候出油什麼時候再洗」。

4）洗頭是先洗還是先梳？

王植建議洗頭前先梳開頭髮再洗，讓洗髮水及護髮素可以更均勻落在頭皮及頭髮上。

5）用指甲撓頭皮？

王植指出，有些人洗頭時喜歡用指甲撓頭皮，覺得比較舒爽，但用指甲撓頭皮很容易撓出小破口，破壞頭皮肌膚屏障，引起更嚴重頭皮屑及頭癢問題，故正確方式是用指腹輕輕按摩頭皮。

6）洗頭髮要吹至全乾？

王植認為洗頭髮後沒必要吹至全乾，只要順着髮絲方向吹至八成乾即可，溫度也不建議太高，溫風、溫冷風更適合。

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文章授權轉載自《香港01》

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