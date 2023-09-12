近4成女性錯過篩檢 「粉紅10月」國健署籲早篩防乳癌

乳癌是我國女性癌症發生率第一位，也是死亡率第三位，等於女性每10人中就有1人可能罹患乳癌，乳癌發生高峰為45至69歲，衛福部國健署提供45至70歲女性、及40歲以上未滿45歲有乳癌家族史婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查，截至今年8月已有73萬人篩檢，但據推估，「仍有3成5符合資格的女性從未接受過乳房X光攝影」，每年「粉紅十月」為國際乳癌防治關懷月，國健署呼籲儘早檢查、早期治療。

國健署長吳昭軍說，109年女性新發生乳癌共1萬5259人，平均每天42人罹患乳癌；111年因乳癌死亡共2834人，平均每天8人死於乳癌。癌症防治組長林莉茹表示，我國婦女乳癌發生年齡中位數，從民國91年的49歲，到107年到56歲，發現有延後趨勢，而乳癌早期發現，經治療存活率可達9成，但如果晚期才確診，存活率僅剩36%。

「乳房X光攝影」可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具，國內研究顯示乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。國健署補助乳癌篩檢中，每年有60.8%為早期（0、1期），相較未篩檢而發現的早期乳癌多了27.4%。而早期乳癌5年存活率為100%，2、3期（中期）分別為95.1%、79.7%，但到4期（晚期）5年存活率僅36.2%。

罹患乳癌2期的病友黃小姐，自45歲起就開始每2年接受乳房攝影檢查，去年健康檢查時，發現纖維囊腫問題，拿報告回醫院回診，就確診乳癌，後續有接受手術，不過因為做了基因檢測，幸運的是自己無需化療，因此接續做了20次放療後，體力並沒有太傷，治療結束剛好過年，年後就順利回歸職場，至今返回工作崗位8個月，她說，雖然預防勝於治療看起來像口號，但發生在自己身上真的非常重要。

臺北榮民總醫院放射線部主治醫師賴亦貞表示，許多女性因為怕痛，而不敢做乳房X光攝影檢查，不過現在新型乳房攝影儀器已大幅降低檢查的不適感，考量每個人對於壓迫感的感受不同，建議女性朋友們，在月經結束1-2週內做檢查（避免月經來潮時，乳房因荷爾蒙作用本身就會有脹痛），同時在檢查前先做好心理建設，也建議受檢時穿容易穿脫衣服，不要穿洋裝。

乳房X光檢查4步驟：

1.換衣服：換穿2件式檢查衣服，主要重點將上半身的衣物、飾品等全數取下。 2.聽解說：由女性放射師（士）解說檢查流程，以及乳房X光攝影的注意事項。 3.拍影像：全程由女性放射師進行影像拍攝，女性朋友可以安心接受檢查。 4.等報告：向醫院櫃檯確認完整的檢查報告，何時可以看篩檢報告。

如果檢查結果異常，也不要慌張，應儘速至醫院接受確診、治療等相關醫學處置，以避免延誤就醫而錯失早期發現、早期治療乳癌的先機。

台灣乳房醫學會榮譽理事長、台北榮民總醫院外科部部主任曾令民表示，美國放射科醫學會將乳癌篩檢分成0至6共7個等級，「0」是檢查不完整需進一步檢查，「1」為正常可以2年追蹤一次，「2」則是良性建議1年追蹤一次，「3」多半為良性，但5年內追蹤罹癌機率少於2%，建議半年回診一次，若是「4A」則有3至4%機率罹癌，而到「5」則有95%機率為癌症。