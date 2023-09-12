觀光署升格明年預算增11.14億 維持6組6室3組別更名

交通部9月15日起組織調整，觀光局、中央氣象局升格為署。交通部今公告處務規程及編制，其中，觀光署維持原先6組6室，但業務組、技術組、國民旅遊組，更名為旅行業組、景區發展組、旅遊推廣組；另外，旅宿組由原先任務編組改為正式編組。觀光局也說，升格後員額將增加100人，明年度預算支出規模134.35億元，較上年度相同基礎淨增加11.14億元

觀光局將於9月15日升格為署，其中組織將從原先的企劃組、業務組、技術組、國際組、國民旅遊組、旅宿組、秘書室、人事室、政風室、主計室、公關室、資訊室，調整為企劃組、旅行業組、景區發展組、國際組、旅遊推廣組、旅宿組、秘書室、人事室、政風室、主計室、資訊室，其中又以國際組轄下分5科辦事最多。

觀光局表示，升格後更名的組別原則上業務內容差異不大，整體員額將從182人增加至282人。另外，預算部份也有增加，過去平均每年公務預算約45至50億元，基金預算60至70億元，加總約110至120億元，升格後明年預算支出規模總計134.35億元，包括單位預算歲出53.32億元及觀光發展基金支出81.03億元，較上年度相同基礎淨增加11.14億元

觀光局說明，升署後113年度預算支出規模總計134.35億元，較上年度相同基礎淨增加11.14億元，其中單位預算淨減少4.41億元，若扣除上年度為支援觀光發展基金資金缺口由國庫編列一次性撥補基金12億元，則呈淨增加7.59 億元。

觀光局指出，主要增加項目為重要景點公建計畫經費，觀光發展基金淨增加15.55億元，主要增加項目為執行疫後特別預算相關觀光發展經費與國際行銷經費等。另觀光發展基金購建固定資產編列0.4億元，較上年度淨減少17.7 億元，若扣除上年度大鵬灣資產購回一次性經費15億元，及重要觀光景點建設中程計畫最後一年經費2.7億元則呈持平狀態。

觀光署首任署長由曾擔任過觀光局長、中華顧問工程司董事長周永暉接任，他過去擔任觀光局長任內曾積極布局日本、韓國、東南亞市場，2017年至2019年更讓台灣每年達千萬旅客來台。當前觀光局以衝刺國際觀光客為重要目標，也讓外界關注其上任後能帶來效益。此外，此次組織更名成立「景區發展組」，也與周先前表示，將跨部會整合風景區發展不謀而合。