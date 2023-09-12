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麥當勞遇雨天「報廢上萬元餐點」 外送員一看包裝怨：別鬧了

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞外送架上堆滿沒有人領取的餐點。 圖擷自臉書
麥當勞外送架上堆滿沒有人領取的餐點。 圖擷自臉書

現在大家懶得出門就會叫外送服務，熊貓、Ubereats是全台知名的「美食外送」平台。日前有一名麥當勞的店員發文表示，每次只要遇到下雨天，店裡至少要報廢一萬元以上的餐點，引來網友吐嘈「那個萬惡的杯架」。

有一名麥當勞的店員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上貼出一張照片並發文表示，他在台南的麥當勞觀察到一個現象，每次只要遇到下雨天，店裡至少要報廢一萬元以上的餐點。照片中可見，麥當勞外送架上堆滿沒有人領取的餐點。

原PO透露，每次一遇到下雨天，外送就會狂進單，熊貓的外送員還會乖乖的來拿餐點，可是uber外送員都沒有人會來取餐，因為餐點若沒有人領，隔1-2個小時後就會全部丟棄報廢，原PO覺得這樣浪費食物非常不好，認真想問「這成本是誰該負責？」

貼文曝光後，引來許多外送員齊聲抱怨，「要問你們的包裝啊，飲料沒封口，都用杯蓋，紅茶、可樂、咖啡、玉米濃湯，超級容易灑出來，然後那個超級薄的紙袋下雨天碰到水絕對破，下雨天又只能接一單，誰會沒事搞自己，到了客人那邊紙袋破了，客人會認為你外送員打開來偷吃，飲料灑出來了，客人也會覺得外送員沒仔細送餐，然後就負評，正常的外送員應該不會吃飽沒事去送麥當勞」、「紙袋裡面裝太重也會破，手拿飲料稍微出個力就撬開，誰敢接」、「對，最常說的就是那薯條為什麼這麼少，講的好像外送員下雨天還有空打開偷吃一樣」、「下雨天接麥當勞，別鬧了」。

外送員紛紛說出心聲，「麥當勞飲品很會灑、麻煩」、「包裝不牢固，都害外送員被負評，久而久之，誰敢接單啊」、「熊貓有取單率綁住，無奈呀」、「是平台在支付，不是麥當勞」、「因為熊貓有個萬惡的85%，一些兼職的單量跑不夠根本不敢拒，不然誰要送下雨天的麥當勞」，最後原PO則回應「我是不是該把這個文章的留言，給我們麥當勞督導看看，看來大家平常怨念很重」。

外送員 麥當勞 Uber 負評

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