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中秋將近！小潘鳳梨酥無預警「店休17天」 網哭：吃不到了怎麼辦

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中秋將近 小潘鳳梨酥無預警「店休17天」 網哭：吃不到了怎麼辦

聯合新聞網／ 綜合報導
鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋節前夕宣布店休17天。 圖擷自臉書
鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋節前夕宣布店休17天。 圖擷自臉書

新北板橋有一間知名的蛋糕坊，因為它們家的鳳梨酥實在太有名了， 所以都直接稱為小潘鳳梨酥，每年中秋節前夕都會湧現購買人潮。不過日前「小潘蛋糕坊」無預警的貼出公告，表示有兩家門市暫時休店17天，讓消費者大感意外，引發關注。

9月9日下午8點「小潘蛋糕坊」在粉絲專頁上貼出「9/10(日)-9/26(二)，共17天，中正店、和平店兩間門市皆不對外販售。造成不便，敬請見諒！」的公告

根據業界人士猜測，「小潘蛋糕坊」每年中秋節訂單都會爆量，店家會選擇店休幾天來趕訂單給預訂客人，若想要排現場購買的客人，可能得要耐心等待了。

在2021年「小潘蛋糕坊」也曾經無預警宣布店休14天，當時是因為疫情的關係，擔心排隊人潮造成群聚感染，店家還解釋訂單量爆增逾5成，擔心做不出來，才會放棄現場客。

不過，這次店休長達17天，有很多網友看到公告，都哭喊今年中秋「吃不到小潘鳳梨酥怎麼辦」。有網友則安慰「今年中秋節是9月29日，小潘的粉絲仍有機會在9月27日之後，到現場排隊購買」。

中秋節 小潘蛋糕坊 鳳梨酥

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