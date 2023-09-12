全國自殺死亡率 去年苗縣最高

全國各縣市自殺率排行榜出爐，去年全國自殺死亡率為每十萬人十六點二人，苗栗縣每十萬人廿四人，為自殺率最高的縣市，而金門縣自殺率最低，每十萬人十點六人。馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱表示，各縣市自殺率高低與經濟條件、環境氣候、民眾利用心理諮商程度等因素有關。

報告顯示，自殺死亡率最高的前五名縣市為苗栗縣、基隆市、花蓮縣、台東縣與宜蘭縣；自殺死亡率最低的前三名縣市為金門縣、新竹縣與新竹市。

方俊凱分析，苗縣、嘉縣屬傳統農業縣市，商業經濟活動少，縣府經費資源不足，較難投入自殺防治，且醫療資源較少，醫院密度低，送醫時間較久，自殺者被搶救的機會較低。基市則因整年陰雨、居住較為擁擠等因素，憂鬱患者較多。

自殺死亡率較低的縣市，經濟狀況多較佳，如竹科所在的新竹縣、市，金門縣則有金門酒廠、觀光資源，民眾收入較高，就會增加幸福感、希望感，自殺率相對低。方俊凱還說，新北市二◯一一至二◯一三年進行「幸福捕手」方案，及早發現有自殺意念者，也給予轉介與支持，也能降低自殺率。

方俊凱指出，北部地區民眾憂鬱時，較願意求助精神科醫師或心理諮商師，相較之下，南部民眾較為傳統，擔心被貼上標籤，錯失挽救的契機。他建議各縣市應根據不同特色，採在地化思維，制定不同防治措施。

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