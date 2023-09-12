聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國自殺死亡率 去年苗縣最高

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

全國各縣市自殺率排行榜出爐，去年全國自殺死亡率為每十萬人十六點二人，苗栗縣每十萬人廿四人，為自殺率最高的縣市，而金門縣自殺率最低，每十萬人十點六人。馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱表示，各縣市自殺率高低與經濟條件、環境氣候、民眾利用心理諮商程度等因素有關。

報告顯示，自殺死亡率最高的前五名縣市為苗栗縣、基隆市、花蓮縣、台東縣與宜蘭縣；自殺死亡率最低的前三名縣市為金門縣、新竹縣與新竹市。

方俊凱分析，苗縣、嘉縣屬傳統農業縣市，商業經濟活動少，縣府經費資源不足，較難投入自殺防治，且醫療資源較少，醫院密度低，送醫時間較久，自殺者被搶救的機會較低。基市則因整年陰雨、居住較為擁擠等因素，憂鬱患者較多。

自殺死亡率較低的縣市，經濟狀況多較佳，如竹科所在的新竹縣、市，金門縣則有金門酒廠、觀光資源，民眾收入較高，就會增加幸福感、希望感，自殺率相對低。方俊凱還說，新北市二◯一一至二◯一三年進行「幸福捕手」方案，及早發現有自殺意念者，也給予轉介與支持，也能降低自殺率。

方俊凱指出，北部地區民眾憂鬱時，較願意求助精神科醫師或心理諮商師，相較之下，南部民眾較為傳統，擔心被貼上標籤，錯失挽救的契機。他建議各縣市應根據不同特色，採在地化思維，制定不同防治措施。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

金門 死亡率 新竹

延伸閱讀

去年各縣市自殺率排名出爐 三縣市自殺率偏高與這有關

教育部推數位學伴計畫 苗縣2教師獲「傑出帶班老師」

公文作業延誤 苗縣偏遠學校代理教師全年少領20天薪水

逾58萬名國人於一年內有過自殺意念 15-34歲高風險族群

相關新聞

防罹癌 醫籲男性打HPV疫苗

美國研究證實，若一生累積性伴侶達三至六人，感染人類乳突病毒（HPV）機率上升至九成，目前國內三成口咽癌患者是因感染HPV...

健康主題館／預防糖尿病上身 以「健康餐盤」控糖

不只糖尿病人要控制血糖，一般人也應注意血糖狀況。不少人會選擇「低GI飲食」（低升糖指數飲食）做為血糖控制手段，但食物營養標示複雜、選擇多元，如何避免攝取過多糖分？留意身體發出的警訊？

全國自殺死亡率 去年苗縣最高

全國各縣市自殺率排行榜出爐，去年全國自殺死亡率為每十萬人十六點二人，苗栗縣每十萬人廿四人，為自殺率最高的縣市，而金門縣自...

日本大師心中的哆啦A夢 12月來台

「THE 哆啦A夢展 台北 2023」即將在台展出，邀請廿八組日本知名當代藝術家，全新創作獨具風格的哆啦Ａ夢作品。展覽將...

二期擴建決標 陽明交大醫院年底動工

國立陽明交通大學附設醫院二期擴建計畫的主要工程，醫療大樓及教學研究大樓日前以37.7億決標，年底即將動工，預計2027年...

巴金森最愛問／巴金森治療 年輕病人重「存本」

「她不想職場夥伴看到她吃藥，怕會有負面聯想，所以希望能減少服藥頻率。」彰化基督教醫院神經醫學部主治醫師陳彥中分享，這是一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦