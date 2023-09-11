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下班帶傘！ 雨彈升級10縣市豪大雨特報恐下到晚上

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
苗栗以南等縣市仍有豪雨或大雨，氣象局呼籲民眾注意。本報資料照片
苗栗以南等縣市仍有豪雨或大雨，氣象局呼籲民眾注意。本報資料照片

雨彈升級，氣象局下午針對苗栗等10縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。

氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東山區有局部大雨或豪雨的機率，嘉義以南地區及苗栗至雲林、台東山區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風。

豪雨特報：屏東縣山區。大雨：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區，影響時間從下午至晚上。

至於屏東縣有大雷雨，持續時間至17時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局也發布山區暴雨，警戒區域：屏東縣三地門鄉、屏東縣霧台鄉。氣象局針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布災防告警，持續時間至17時30分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

苗栗等10縣市豪大雨特報。擷取自氣象局網站
苗栗等10縣市豪大雨特報。擷取自氣象局網站

屏東縣 氣象局 嘉義

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