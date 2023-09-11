嘉市、北市HPV疫苗納男國中生施打 國健署最新回應了

子宮頸癌為感染人類乳突病毒（HPV）所致，為預防子宮頸癌，衛福部國健署2017年開始為女國中生公費施打HPV疫苗，地方政府為提高保護效果，嘉義市今年開始為男國中生施打，台北市也將於明年開始為男國中生施打疫苗。國健署長吳昭軍說，基於資源控管及施打疫苗的有效性，政策還是先以女性為主，但若地方縣市財政可支應下，爲男國中生公費接種HPV疫苗，「我並不反對」。

吳昭軍指出，台灣施打HPV疫苗政策，為遵循世界衛生組織(WHO)的建議，期盼2030年消除子宮頸癌，目前針對15歲以下女生於性活動尚未活躍前，免費接種HPV疫苗，最重要的是疫苗施打率須達90%，並持續多年後才會出現效應。

吳昭軍說，女國中生公費施打HPV疫苗上路後，直到去年改為9價疫苗，疫苗接種率才突破9成，因此還須長期觀察，是否能多年都維持9成以上，在經費有限下應針對最有效的對象，進行最好的政策規範。因女性子宮頸癌預防還沒有完全處理好，現在專注在此議題「以女性優先」，須完成這個目標後，才會思考男生施打情形。

吳昭軍指出，女國中生公費施打9價HPV疫苗，共編列約3億元預算，若再加入男生施打，預算還需增加2億多元，「但錢不是最主要的考量」，最重要的是效益問題，基於資源控管及疫苗有效性，施打政策還是先以女性為主。

許多專家認為，男性接種HPV疫苗可預防頭頸癌，吳昭軍表示，台灣頭頸癌約僅2成為人類乳突病毒所致，遠低於歐美國家6成，因此，要不要為男性施打HPV疫苗還需評估，如有多少國家公費施打？施打後效益如何？每年也都會進行多次檢討，但還需蒐集國際實證研究等更多資料加以評估。