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國籍航空首創 長榮航空推出機上多元支付

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空即日起開放旅客於機上購買免稅品時，能以晶片信用卡的插卡和感應式交易，以及Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等行動支付服務進行付款，是台灣首家推出機上行動支付服務的航空公司。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起開放旅客於機上購買免稅品時，能以晶片信用卡的插卡和感應式交易，以及Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等行動支付服務進行付款，是台灣首家推出機上行動支付服務的航空公司。圖／長榮航空提供

長榮航空今天（11日）起開放旅客於機上購買免稅品時，能以晶片信用卡的插卡和感應式交易，以及Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等行動支付服務進行付款，是台灣首家推出機上行動支付服務的航空公司；此外，9月25日將上線新版EVA SKY SHOP免稅預購網，優化網站視覺並推出系列促銷活動，期望帶給旅客更愉悅購物的體驗。

長榮航空表示，旅客過往使用傳統磁條信用卡於機上購買免稅品時，航空公司僅能在飛機降落後才能連線驗證旅客的付款資訊，無法完全杜絕有心人士使用失竊卡盜刷之風險。長榮航空於2014年起就開始利用機上Wi-Fi，建立即時連線驗證信用卡的機制，與在地面上獲取單筆交易授權一樣，更能確保雙方交易的安全性。

長榮航空指出，看準信用卡公司陸續推出更安全且難以仿冒的晶片信用卡以及行動支付普及化，即日起於各機型支援晶片信用卡的插卡和感應式交易，並在波音777-300ER、787客機以及空中巴士A330-300上推出Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay。在空中驗證晶片信用卡與地面相比，需要處理更多複雜的步驟，長榮航空克服了衛星網路傳輸的各個節點溝通和資訊加密等挑戰，最終通過了收單銀行和多家信用卡公司的交易認證，提供旅客更快速且安全的購物體驗。

為使旅客享有更優質的購物體驗，9月25日將推出新版EVA SKY SHOP免稅預購網，響應式網站能隨消費者所使用的裝置改變網頁呈現方式，網頁背景以明亮色系呈現，商品分類排版簡潔有序，讓旅客在網站上瀏覽時能夠迅速地找到想要的商品，並新增多元付款方式讓結帳更方便。

然而因機上裝載空間有限，長榮航空鼓勵旅客於出發前，預先上EVA SKY SHOP網站購買免稅品，確保想要的商品、數量都買得到，預購後至機上由空服員交付商品，還有豐富的「預購限定」品項可供挑選，免稅品預購滿3件輸入優惠碼可享8折的優惠，買越多省越多，無限萬哩遊會員還能使用哩程數折抵購物金。

此外，長榮航空規劃了一系列促銷與旅客共同歡慶新版網站上線，自上線日起至10月31日止，於EVA SKY SHOP免稅預購網下單消費滿7,900元享79折；11月1日至11月11日推出雙11優惠，精選商品任買一件現折1,111元，年底前每個月都有不同折扣；10月1日至12月31日期間，下單預購免稅商品就有機會抽中台北-歐美航線不限航點豪華經濟艙雙人來回機票以及台北-亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票的大獎。

長榮航空今天起開放旅客於機上購買免稅品時，能以晶片信用卡的插卡和感應式交易，以及Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等行動支付服務進行付款，是台灣首家推出機上行動支付服務的航空公司。記者黃仲明／攝影
長榮航空今天起開放旅客於機上購買免稅品時，能以晶片信用卡的插卡和感應式交易，以及Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等行動支付服務進行付款，是台灣首家推出機上行動支付服務的航空公司。記者黃仲明／攝影
長榮航空將於9月25日上線全新改版EVA SKY SHOP免稅預購網，旅客於行前預購可享專屬優惠，還可選購豐富的預購限定商品，10月1日至12月31日期間下單再抽機票大獎。圖／長榮航空提供
長榮航空將於9月25日上線全新改版EVA SKY SHOP免稅預購網，旅客於行前預購可享專屬優惠，還可選購豐富的預購限定商品，10月1日至12月31日期間下單再抽機票大獎。圖／長榮航空提供

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