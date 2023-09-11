玉山步道本周恢復開放入園 但要小心這點確保自身安全

玉山國家公園繼上周恢復玉山主、群峰線登山路線入園後，本周起恢復八通關線、南二段線、秀姑巒線，以及馬博拉斯橫斷線等4條登山路線的入園許可，但強調部分路線因受連續風災影響尚未開放，籲需行經嘉明湖國家步道、南橫公路台20線東段者，請留意該步道開放狀況與公路管制資訊。

玉山國家公園指出，園區總面積10萬3121公頃，涵蓋南投縣、嘉義縣、高雄市、以及花蓮縣，為台灣陸域面積最大的國家公園。轄區分成一般遊憩、玉山群峰、南橫三山及關山、南二段、八通關越嶺、馬博橫斷及新康橫斷等7大步道系統。

個別步道的難度各有不同，建議遊客進入園區步道內，從事健行登山等戶外休閒活動前，應事先評估自身體能、天候狀況、經驗及所需裝備等登山安全必要條件後，選擇合適的等級別步道，並預先作好完善行程規劃再行從事休閒活動