嘉義昨致災雨氣象局曝關鍵 中南部未來1周午後不排除大雨突襲

低壓帶到昨天為止，為中南部地區帶來不少降雨。中央氣象局預報員劉沛滕說，主要原因是昨天整個台灣還在低壓帶影響，昨晚8時嘉義、台南一帶有個低壓在這附近，對流雲系發展旺盛，容易有短延時強降雨情形。

劉沛滕說，昨天低壓帶影響台灣，尤其小低壓進入台灣陸地，造成昨天下午中南部地區雨勢比較大，特別是嘉義和台南，氣象局有發布大豪雨特報。嘉義地區出現3小時249毫米的短延時強降雨，部分地區雨量比較大，可能出現積淹水現象。台南地區24小時累積雨量也達到342毫米，因此台南的北部、嘉義地區的雨勢比較大。

未來一周是午後雷陣雨天氣，劉沛滕說，山區、中南部近山區雨勢比較大，除此之外，天氣大致上還算穩定。

劉沛滕表示，今天至周五天氣，轉為午後雷陣雨為主，大致在山區、中南部地區、花東地區可能還是有局部午後雷陣雨。今天還是要注意午後在中南部地區或花東可能有局部大雨發生機率。

他說，到周末之前都是午後雷陣雨的天氣，會慢慢地減緩，周末之後就要留意會有下一波東南風帶來的水氣，降雨將再度擴大。

昨天影響台灣的低壓帶雲系，今天大致上減弱了。劉沛滕說，今天各地上午大多是多雲到晴的穩定天氣，下午過後留意山區、中南部地區、花東地區可能還是有午後雷陣雨的天氣情形。部分降雨強度有大雨機率。少部分地區會持續到晚上，深夜到明天清晨各地天氣會相對穩定一點。

未來一周天氣趨勢，劉沛滕說，今天到周五以午後雷陣雨為主，今天要留意中南部山區和各地山區午後大雨。周二至周五午後雷陣雨可能讓南部山區有較大雨勢出現，周四到周五午後雷陣雨會稍微緩一點，但台灣東邊仍有水氣逼近，花東、恆春半島不定時還有零星降雨的趨勢。

劉沛滕表示，周末就要留意，台灣南邊的南海地區到巴士海峽這一帶，有南風到偏東南風的水氣稍微增多，因此各地降雨機會增加，主要是迎風面降雨為主，尤其東部地區、南部地區。