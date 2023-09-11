嘉義縣今停班課災後復原 粉專：猛烈雨勢結束 除非它起死回生

昨天嘉義縣因應致災性降雨，導致大半鄉鎮市積淹水、交通中斷，為災害搶救及復原，今天嘉義縣停班停課。民眾憂心今天雨勢是否持續，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，嘉義、北台南猛烈雨勢結束。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，小低壓91Ｗ逐漸消散，誘發的雷雨帶也消耗了差不多，嘉義、台南、雲林、南彰化的雨勢已經陸續停止。󠀠󠀠󠀠如果沒有太大變化，「例如91Ｗ又起死回生」，不過，91Ｗ起死回生機率低，至少目前沒有預報模式這麼支持。連續降雨的日子正式結束。󠀠󠀠

嘉義縣今天全縣停班停課，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，基本上就是災後復原，多處淹水，要整理很麻煩，不是拖拖地就能解決的。大雨過後蚊蟲容易孳生，盡快將容器的積水清除，以免登革熱更加惡化。

網友表示，「除濕機這禮拜真的開到爆了」、「雲林以南過去這幾天日子不好過」、「嘉義超嚴重的」、「我們嘉義的雨是從下午接近傍晚開始暴雨，持續到晚上8點多才陸續緩和。短短幾小時下2、300毫米的雨，真的很極端」、「上次海葵一滴雨都沒有的嘉義，直接被回魂的低壓火力全開」、「第一次看到豪雨假耶」、「台南真的很難得下了一個禮拜的大雨」、「拜託不要再下雨了，屏東這陣子也是一直下，就算停了也只是停幾分鐘而已」、「嘉義淹水低窪區能快到1樓高」。