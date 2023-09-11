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健康你我他／學習樹獺哲學 一步一步前進

聯合報／ 文／林揚（北市大安）
第一次檢測退休力，結果分數是不及格的「42」分。圖／林揚提供
第一次檢測退休力，結果分數是不及格的「42」分。圖／林揚提供

第一次檢測我的退休力，結果是「做什麼都慢慢來的樹獺」，退休準備分數是不及格的「42」分。

說實話，我的個性比較急，走路無法放慢腳步像樹獺那麼從容，還真希望能像樹獺一樣，凡事不要太急，能適應環境的變化而生存。

科學家說，約11000年前，重達數噸的巨型樹獺是陸行動物，靠後腿站立，把頭伸進樹冠覓食，等牠們真爬到樹上，飲食完全以樹葉為主，由於營養貧乏，卡路里量低，就得用非常慢的新陳代謝速度來應對低熱量的攝入，於是牠們就演變成現今縮小的體型和非常緩慢的生活節奏。

如果我像慢慢的、冷靜的、不著急的樹獺，代表我可以不易受外界干擾，在面對壓力或困難時，能保持冷靜和沉著，對事情持較從容的態度，並能夠像樹獺一樣在樹上找到舒適位置，尋求舒適的生活。

雖然希望退休準備分數能飆高，但從小到老的生活態度，就是有一塊只能用八毛錢，絕不入不敷出，不抽菸喝酒、不熬夜，盡力維持身體健康，能跟一些毛病和平共存。即便是不及格的42分，能靠著努力來達到目標，也期望自己別太著急，就學著樹獺適應生活改變的生存能力，以及悠悠哉哉的生活哲學，一步一步往前進。

等明年再測，及格固然可喜，不及格也就不需杞人憂天了。

樹獺 抽菸 卡路里

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