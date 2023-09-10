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圓形禿當心自體免疫疾病 早治療避免病灶擴大

中央社／ 台北10日電

根據健保資料，2000至2009年間5000多人患有俗稱「鬼剃頭」的圓形禿，但醫界分析真實數據恐怕遠高於此，以美國盛行率推估，台灣實際受圓形禿影響的人數可能高達4萬至5萬人。

圓形禿不僅造成病患情緒及心理衝擊，也會對生活品質帶來負面影響。根據2020年研究，66.7%至73.3%的圓形禿病患感到憂鬱或焦慮。台灣研究皮膚科醫學會及台灣皮膚科醫學會今天舉行例行研討會，探討常見掉髮疾病治療新進展，圓形禿是特別主題。

台灣研究皮膚科醫學會理事長林頌然說明，圓形禿是常見自體免疫疾病，當免疫系統誤把正常毛囊組織當作外來物，進行攻擊時就有可能產生問題，不僅單一處頭髮掉落，也可能是多發型，或是發生於身體其他有毛髮的區域，像是眉毛、睫毛、腋下或生殖器周圍等。

台灣多數人可能因為不了解這個疾病，錯失治療的黃金時機。林頌然說，研究顯示，當干擾素、白血球介素與JAK激酶過度活化所導致的免疫迴圈，可能是造成圓形禿的重要原因之一，口服JAK抑制劑新藥今年開始在台灣上市，使用於圓形禿治療。

一般民眾要自行察覺是否患有圓形禿並不難，林頌然指出，一般而言，圓形禿外觀多為圓形，約莫硬幣大小，以一塊一塊的區域性掉髮呈現。若頭髮或其他區域圓形或片狀毛髮脫落，可能是發生圓形禿，症狀輕微時應及早諮詢皮膚科專科醫師、接受治療，可避免病灶擴大及加速頭髮再生。

皮膚科 醫學 頭髮

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