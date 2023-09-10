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雨區再擴大！9縣市豪大雨特報 中南部全都入列
受低壓帶影響，加上午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布9縣市豪大雨特報，影響時間至今晚，提醒注意雷擊及強陣風。
中央氣象局指出，雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區及台南市，有局部大雨或豪雨發生；台中、南投、雲林、嘉義、高雄、屏東地區及苗栗山區，有局部大雨發生機率。
其次，針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時15分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。另外，針對屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至晚間6時18分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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