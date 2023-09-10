罹患大腸癌若這件事沒有做到底 醫：當心性命不保

衛福部統計，大腸癌為國人最好發癌症，每年新增患者約1萬多人，連續15年蟬聯癌症發生人數首位。國健署多年推動大腸癌糞便潛血檢查，一旦檢查為陽性，應速到醫院進一步以大腸鏡檢查。但一名女性糞便檢查為陽性後到醫院檢查，卻多次未完全排便乾淨，被醫院退貨，差一點延誤治療。

收治病例的台安醫院外科部主任糠榮誠說，此名女性年約70多歲，健檢糞便潛血檢查陽性，前往醫院安排大腸鏡檢查，但多次檢查前都沒有排便清腸乾淨，遲遲無法接受檢查，但腹部卻感覺愈來愈不舒服，來到診間就醫。

經詢問發現，阿嬤已多次無法經由大腸鏡檢查確認有無罹癌，糠榮誠決定立即收治住院，協助阿嬤服用清腸藥物，排便清腸乾淨後，以大腸鏡檢查，沒想到檢查確實發現一顆約2、3公分腫瘤，緊急經手術切除治療，若再不治療，腫瘤恐愈長愈大，最後危及生命。

糠榮誠說，台灣為高齡社會，但年長者自我照顧能力往往被輕忽，此事件觀察發現，許多長者可能自己無法遵照醫囑服用清腸藥，且未順利排便而延誤檢查，因此，若家中長者糞便潛血檢查陽性，要到醫院進行大腸鏡前，家人應多關心年長者有無順利排便清腸，以防延誤檢查。

衛福部國健署最新癌症登記資料統計，民國109年大腸癌新診斷個案有1萬6829人，連續15年蟬聯癌症發生人數之首，其中男性發生率為女性的1.5倍。據統計，國人平均約31分14秒就有一人罹患大腸癌；每年更有6000多名患者死於大腸癌。

國健署指出，為了「腸」保健康，民眾應積極接受癌症篩檢，定期做糞便潛血檢查，目前提供年滿50歲至未滿75歲民眾，補助每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查。科學實證研究顯示，定期接受篩檢，可減少29%晚期大腸癌發生率，及有效降低35％大腸癌死亡率。

其次當糞便潛血檢查結果呈現異常時，6個月內請盡速接受大腸鏡檢查，因大腸癌篩檢為陽性民眾，經由大腸鏡檢查後，發現平均每2人中1人有息肉、每20人中有1人罹患大腸癌，而若超過6個月不做大腸鏡檢查，罹癌風險會增加30%；而超過1年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌的風險則增加2.8倍，務必提高警覺。