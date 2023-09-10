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台鐵規畫第三代行控中心系統 富岡基地當「備援投手」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵規畫建置「第三代中央行車控制系統」（CTC）。圖／台鐵提供
台鐵規畫建置「第三代中央行車控制系統」（CTC）。圖／台鐵提供

台鐵規畫建置「第三代中央行車控制系統」（CTC），提升現有各項行車控制功能、連線各類告警系統，強化資安防護、慎防駭客入侵，以便系統發生故障時，能迅速切換系統、備份資料，預定在富岡基地增設備援系統。

為加強調度系統及號誌資訊安全應變能力，台鐵9月8日凌晨執行年度中央列車控制系統CTC資安演習。

台鐵指出，目前正在辦理第三代中央行車控制系統規畫，建置後提升現有各項行車控制功能、連線各類告警系統外，也將特別強化資安防護能力，防駭客入侵，獲得更全面安全的行控效能。

另外，也將在桃園富岡基地增加1套CTC行控中心系統，當台鐵本部行控中心受影響，能立即切換到富岡基地的備援系統，確保營運不中斷。

中央行車控制系統主體包含行車調度系統及列車資訊系統；行車調度系統針對調度集中化及提高行車運轉及調度效率而設，列車資訊系統是收集路線運行的各次車運轉時分，加以統計及比對，看是否準點或晚點，提供旅客查詢並在各車站顯示。

台鐵 資安

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