快訊

下周太重要了！「3大事」恐徹底改變科技業市場態勢

3縣市慎防雷雨！撐過周日不穩定天氣 下周各地迎好天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正視台灣新生兒1成早產兒 彰基邀狗狗陪早產兒回娘家

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基兒童醫院今天舉辦「早產兒回娘家」活動，並結合「台灣狗狗節」，出動醫療輔助犬及導盲犬 陪伴，讓活動更有趣味也更有意義。圖／彰基提供
彰基兒童醫院今天舉辦「早產兒回娘家」活動，並結合「台灣狗狗節」，出動醫療輔助犬及導盲犬 陪伴，讓活動更有趣味也更有意義。圖／彰基提供

今天9月9日是「台灣狗狗節」，彰化基督教兒童醫院舉辦「早產兒回娘家」活動，醫療輔助犬亞瑟及台灣導盲犬協會狗天使受邀與孩子們同歡共樂。彰基指出，台灣每10位的新生兒當中，就有一位是早產兒，而且逐年攀升，早產兒照護除了醫療專業介入外，家屬心理支持與信心建立也非常值得重視。

彰基兒童醫院舉辦這項「早產兒回娘家」活動，結合「台灣狗狗節」，讓活動更有趣味也更有意義，彰基醫療輔助犬亞瑟出任務，藉由狗醫生和早產兒家庭遊戲互動，增加早產兒的肢體活動與社會交流互動，療癒放鬆身心外，也藉由台灣導盲犬協會介紹也傳達愛護動物理念。

彰基兒醫院長陳家玉醫師表示，彰基兒醫最小存活的早產兒出生體重體重是339公克，懷孕週數是22週又2天，早產兒回家以後，也有管理師、醫師與早產兒的父母、家屬保持聯繫，並安排他們定時回院追蹤檢查。

今天「早產兒回娘家」安排早產兒、父母與主治醫師、工作人員見面，早產兒家長們也互相分享照顧早產兒的心得。夫妻同為牧師的早產兒家庭，分享29周又6天出生的雙胞胎早產兒兄妹，哥哥出生體重1285克、妹妹642克的照護經驗及心路歷程。

早產兒基金會執行長張明真表示，臺灣面臨少子化，雖然去年只有生13.9萬個新生兒，但是早產兒的發生率其實是沒有下降，反而是在上升的，目前比例大概已經10.6%，意思就是說每10位的新生兒當中，就有一位是早產兒，10位早產兒當中，又有一位是極低體重的早產兒。

張明真說，在早產兒追蹤的資料庫可以看到，如果說矯正年齡2歲的時候，就發現早產兒有中度或重度的認知，或是行為動作障礙的比例高達3成，這群孩子特別需要關注和照顧。

運動指導員林燕姍老師表示，此次設計適合早產兒親子互動的遊戲，熱身後分組帶領，藉由汽球及遊戲方式訓練早產兒肌耐力，提升體適能。

彰基兒醫發言人暨兒科部部長王士忠醫師表示，很高興台灣導盲犬協會到兒童醫院舉辦宣導活動，譬如醫療輔助犬亞瑟是彰基兒醫第一隻醫療輔助犬，常常會到兒童醫院探視病童，或是參加病友團體活動，帶給病童很大的安慰與鼓舞。

台灣導盲犬協會訓練師小宇表示，希望透過導盲犬可以服務早產兒，讓身心靈能夠受到療癒的效果。台灣導盲犬協會近期也成立了台灣輔助犬基金會，希望更多的輔助犬能夠帶入醫院，讓更多醫護人員、家屬及病人，可以得到更多的服務及療癒。

彰基兒童醫院今天舉辦「早產兒回娘家」活動，並結合「台灣狗狗節」，出動醫療輔助犬及導盲犬 陪伴，讓活動更有趣味也更有意義。圖／彰基提供
彰基兒童醫院今天舉辦「早產兒回娘家」活動，並結合「台灣狗狗節」，出動醫療輔助犬及導盲犬 陪伴，讓活動更有趣味也更有意義。圖／彰基提供
彰基兒童醫院今天舉辦「早產兒回娘家」活動，並結合「台灣狗狗節」，出動醫療輔助犬及導盲犬 陪伴，讓活動更有趣味也更有意義。圖／彰基提供
彰基兒童醫院今天舉辦「早產兒回娘家」活動，並結合「台灣狗狗節」，出動醫療輔助犬及導盲犬 陪伴，讓活動更有趣味也更有意義。圖／彰基提供
彰基兒童醫院今天舉辦「早產兒回娘家」活動，並結合「台灣狗狗節」，出動醫療輔助犬及導盲犬 陪伴，讓活動更有趣味也更有意義。圖／彰基提供
彰基兒童醫院今天舉辦「早產兒回娘家」活動，並結合「台灣狗狗節」，出動醫療輔助犬及導盲犬 陪伴，讓活動更有趣味也更有意義。圖／彰基提供
彰基兒童醫院「早產兒回娘家」活動中的遊戲運動趣，藉由汽球及遊戲方式訓練早產兒肌耐力，提
彰基兒童醫院「早產兒回娘家」活動中的遊戲運動趣，藉由汽球及遊戲方式訓練早產兒肌耐力，提

早產 導盲犬 醫師

延伸閱讀

彰化再開放8路段騎樓停機車 違停嚴重的彰基周邊未納入

居酒屋店員躲廁所偷偷產下一子 新生兒「詭異姿勢」卡馬桶溺斃

侯友宜提降低新生兒死亡率政見 醫學會：流於一般的說法

新生兒SMA篩檢納公費 國健署年底討論／天價罕藥來了2

相關新聞

3縣市慎防雷雨！明不穩定天氣再一天 下周各地迎好天氣

中央氣象局表示，今、明兩天低壓帶影響，易有短延時強降雨，明天新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區...

人工智慧當道 台大醫院這款APP可預測巴金森氏症

超過半數民眾處於亞健康狀態，慢性病預防更受重視。台大健康管理中心日前舉辦20周年研討會，主題關注大數據、人工智慧等技術發...

打新冠疫苗後壯年男女排尿難 最新疫苗救濟最高獲45萬

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第207次審議小組會議紀錄，此次審查150案，共有21例獲得救濟金，其...

影／ SUP玩家抗議峨眉湖遭封禁 寧被開罰也要下水表達訴求

台灣開放水域聯盟今天上午號召SUP玩家及教練齊聚峨眉湖，以下水行動抗議農田水利署苗栗管理處及新竹縣府禁止民眾從事水上活動...

中秋採買都在這 經濟部2023台灣市博會台中登場

「經濟部2023台灣市博會－中區場」今（9）日在台中驛鐵道文化園區熱鬧登場，本場次共精選出全台41家各具特色的傳統市場及...

低壓帶+對流發展 中南部大雨特報、雨彈轟襲9縣市

低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布9縣市大雨特報，今天中南部地區有局部大雨發生的機率，連日降...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦