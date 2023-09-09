正視台灣新生兒1成早產兒 彰基邀狗狗陪早產兒回娘家

今天9月9日是「台灣狗狗節」，彰化基督教兒童醫院舉辦「早產兒回娘家」活動，醫療輔助犬亞瑟及台灣導盲犬協會狗天使受邀與孩子們同歡共樂。彰基指出，台灣每10位的新生兒當中，就有一位是早產兒，而且逐年攀升，早產兒照護除了醫療專業介入外，家屬心理支持與信心建立也非常值得重視。

彰基兒童醫院舉辦這項「早產兒回娘家」活動，結合「台灣狗狗節」，讓活動更有趣味也更有意義，彰基醫療輔助犬亞瑟出任務，藉由狗醫生和早產兒家庭遊戲互動，增加早產兒的肢體活動與社會交流互動，療癒放鬆身心外，也藉由台灣導盲犬協會介紹也傳達愛護動物理念。

彰基兒醫院長陳家玉醫師表示，彰基兒醫最小存活的早產兒出生體重體重是339公克，懷孕週數是22週又2天，早產兒回家以後，也有管理師、醫師與早產兒的父母、家屬保持聯繫，並安排他們定時回院追蹤檢查。

今天「早產兒回娘家」安排早產兒、父母與主治醫師、工作人員見面，早產兒家長們也互相分享照顧早產兒的心得。夫妻同為牧師的早產兒家庭，分享29周又6天出生的雙胞胎早產兒兄妹，哥哥出生體重1285克、妹妹642克的照護經驗及心路歷程。

早產兒基金會執行長張明真表示，臺灣面臨少子化，雖然去年只有生13.9萬個新生兒，但是早產兒的發生率其實是沒有下降，反而是在上升的，目前比例大概已經10.6%，意思就是說每10位的新生兒當中，就有一位是早產兒，10位早產兒當中，又有一位是極低體重的早產兒。

張明真說，在早產兒追蹤的資料庫可以看到，如果說矯正年齡2歲的時候，就發現早產兒有中度或重度的認知，或是行為動作障礙的比例高達3成，這群孩子特別需要關注和照顧。

運動指導員林燕姍老師表示，此次設計適合早產兒親子互動的遊戲，熱身後分組帶領，藉由汽球及遊戲方式訓練早產兒肌耐力，提升體適能。

彰基兒醫發言人暨兒科部部長王士忠醫師表示，很高興台灣導盲犬協會到兒童醫院舉辦宣導活動，譬如醫療輔助犬亞瑟是彰基兒醫第一隻醫療輔助犬，常常會到兒童醫院探視病童，或是參加病友團體活動，帶給病童很大的安慰與鼓舞。