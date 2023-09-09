低壓帶+對流發展 中南部大雨特報、雨彈轟襲9縣市

低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布9縣市大雨特報，今天中南部地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

影響時間至晚上。大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

中央氣象局說，今、明兩天低壓帶影響，易有短延時強降雨，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部及中部山區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後中部地區、其他山區有局部大雨發生的機率。今天澎湖、金門易有較強陣風。