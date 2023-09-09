漁人碼頭煙火秀明最終場 900秒淡海主題照亮漁港

「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場因受海葵颱風影響，順延至明天(10日)在原地、原時段施放，明晚8時民眾到漁人碼頭可體驗15分鐘「淡海」主題河上煙火震撼璀璨，煙火結束後，繼續漫步漁港欣賞浪漫水舞秀、情人橋光雕秀，並佐以商店街美食，度過美好的夜晚。

明晚漁人碼頭壓軸煙火秀，將有漁人碼頭歷來最大的8吋高空煙火升空後鋪滿整個漁人碼頭夜空，再來大量3吋煙火搭配變色花柱齊放渲染整個河面，並呈現淡海主題，船、魚及水母等造型煙火升空，創造漁港夜空獨特亮點，搭配海洋之心、頑固、抱一抱一下及天空沒有極限四首歌曲，最後以金黃色柳類煙火連續升空綻放並緩緩垂落畫下完美的句點。

煙火秀當日公車、捷運、輕軌都將加開班次，民眾可從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車前往。活動會場周邊將進行交通管制，周邊YouBike站暫停借還車。紅26公車不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時可由油車口停車場臨時公車站牌上、下車，再步行進入漁人碼頭。離場車輛一律由漁人碼頭後哨出場；前哨行人疏散，將分流3條管制路線，包含搭輕軌、步行及搭公車動線，民眾需依現場工作人員指揮分流離場。

新北市漁業處長簡明雄表示，漁人碼頭高空煙火可視範圍橫跨淡水河畔左右岸，煙火建議觀賞點，除右岸漁人碼頭港內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場是最接近煙火的第一排，漁人碼頭外的油車口木棧道至淡水第一漁港也是不錯的觀賞點外，左岸八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘都是絕佳的觀賞區域。