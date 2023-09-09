快訊

超過400名大直坍塌案災民怎長期安置？李四川曝返家時間

華為晶片亂美中信賴 習近平出席APEC峰會的得失考量

勞工未滿65歲照過來 資遣費、退休金 可以一起領

漁人碼頭煙火秀明最終場 900秒淡海主題照亮漁港

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場因受海葵颱風影響，順延至明天(10日)在原地、原時段施放。圖／新北市漁業處提供
「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場因受海葵颱風影響，順延至明天(10日)在原地、原時段施放。圖／新北市漁業處提供

「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場因受海葵颱風影響，順延至明天(10日)在原地、原時段施放，明晚8時民眾到漁人碼頭可體驗15分鐘「淡海」主題河上煙火震撼璀璨，煙火結束後，繼續漫步漁港欣賞浪漫水舞秀、情人橋光雕秀，並佐以商店街美食，度過美好的夜晚。

明晚漁人碼頭壓軸煙火秀，將有漁人碼頭歷來最大的8吋高空煙火升空後鋪滿整個漁人碼頭夜空，再來大量3吋煙火搭配變色花柱齊放渲染整個河面，並呈現淡海主題，船、魚及水母等造型煙火升空，創造漁港夜空獨特亮點，搭配海洋之心、頑固、抱一抱一下及天空沒有極限四首歌曲，最後以金黃色柳類煙火連續升空綻放並緩緩垂落畫下完美的句點。

煙火秀當日公車、捷運、輕軌都將加開班次，民眾可從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車前往。活動會場周邊將進行交通管制，周邊YouBike站暫停借還車。紅26公車不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時可由油車口停車場臨時公車站牌上、下車，再步行進入漁人碼頭。離場車輛一律由漁人碼頭後哨出場；前哨行人疏散，將分流3條管制路線，包含搭輕軌、步行及搭公車動線，民眾需依現場工作人員指揮分流離場。

新北市漁業處長簡明雄表示，漁人碼頭高空煙火可視範圍橫跨淡水河畔左右岸，煙火建議觀賞點，除右岸漁人碼頭港內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場是最接近煙火的第一排，漁人碼頭外的油車口木棧道至淡水第一漁港也是不錯的觀賞點外，左岸八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘都是絕佳的觀賞區域。

明晚8時民眾到漁人碼頭可體驗15分鐘「淡海」主題河上煙火震撼璀璨。圖／新北市漁業處提供
明晚8時民眾到漁人碼頭可體驗15分鐘「淡海」主題河上煙火震撼璀璨。圖／新北市漁業處提供

漁人碼頭 公車 淡水河 煙火秀

延伸閱讀

百年漁港產業萎縮、人口外移 南方澳成立自己的「文化部」

淡水漁人碼頭文青品百年茶 樂活初號店沈浸式體驗

繼淡水漁人碼頭…九份也設即時影像系統 山城美景盡收眼底

影／七夕煙火照亮基隆夜空 逾萬人擠爆觀賞

相關新聞

司機員發動中秋、國慶不加班 台鐵急找政院核定這方案

全國火車駕駛產業工會不滿台鐵未重視行車安全、「自主備勤津貼」法制化延宕，預計發動中秋、國慶連假不加班，累積逾8成司機員連...

低壓帶影響到明天...有無颱風生成 氣象局指關注它發展

今天持續受到低壓帶影響，中央氣象局預報員趙竑說，今天天氣不穩定、水氣較多，這種情況會持續到明天，下周一北方乾空氣開始南下...

蘇花改中仁北上隧道施工 日間交管2個半月

蘇花改中仁隧道去年10月底因颱風夾帶豪大雨，湧水量暴增，導致路面積淹水。公路總局近日將施工改善，9月14日起至11月30...

高雄颱風農損逾4680萬 農友9月18日前可申請天災救助

高雄市遭杜蘇芮、卡努及海葵等颱風接連襲，農業元氣大傷，至9月8日止農損金額已逾4680萬元。市府農業局表示，經爭取農產業...

鄉野奇談／南投關刀山2起離奇山難添靈異傳說 魔神仔作祟或譫妄？

登山界常說：「回得來的是故事，回不來的是事故」，台灣多山，山域事故不少。 2016年登山老手林姓夫妻登南投縣埔里關刀山，卻因濃霧迷路，丈夫下山求援，最後被發現竟在山林中以跪姿吊死。精神科醫師認為，山區迷途受困時，可能使人陷入急性意識混亂「譫妄」狀態。但有搜救人員懷疑他遇到「魔神仔」，才離奇身死；隔年又有人犯在刑警監護下，在關刀山離奇死亡，為關刀山增添靈異傳說。

無人機勘災大直民宅下陷案 松山機場暫停起降影響2航班

基泰建設位於台北市中山區大直街新建案「基泰大直」7日深夜因施工不慎，導致附近民宅下陷，總計上百名居民受影響，台北市消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦