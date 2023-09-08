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台中頭汴坑染物祭開幕 「太平藍」藍染飄揚成網紅景點

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中太平頭汴坑山城染物祭今開幕，藍染和植物染為頭汴坑山城換新裝，成為網紅景點。圖／太平藍染工坊董事長葉晉玉提供
台中太平頭汴坑山城染物祭今開幕，藍染和植物染為頭汴坑山城換新裝，成為網紅景點。圖／太平藍染工坊董事長葉晉玉提供

台中太平頭汴坑山城染物祭今開幕，為期2個月，今年太平藍染工坊結合東汴國小、頭汴國小、台中科大師生，及社區居民共同創作的「太平藍」藍染和植物染大型裝置藝術作品，為頭汴坑山城換新裝，成為網紅景點。

太平藍染工坊董事長葉晉玉10多年前到太平頭汴坑，帶領社區媽媽一起重振藍染工藝，並設計出適合家居生活的「太平藍」藍染作品，「太平藍」從台灣走向國際，展覽足跡遍及美國、法國、泰國、新加坡及中國大陸等。

太平藍染工坊董事長葉晉玉說，台中太平頭汴坑農特產豐富，枇杷、龍眼、荔枝、藍草等產品的莖、幹、葉等，都可以經由提煉作為染液之用。今年大型裝置藝術作品以地方特色工藝「染織」為概念主軸，利用植物染及藍染作為創作基本元素，結合社區特有風貌。

葉晉玉指出，展地移至室外，包括太平頭汴坑及其周圍八大景區包括蝙蝠洞、百蝠橋、古農莊、長龍橋、太平藍染工坊、東汴國小、頭汴國小、興隆生態文化園區等地，讓國內外人士都能看見太平頭汴坑之美。

葉晉玉舉例，蝙蝠洞與百蝠橋上，社區與台中科大設計系師生合作，在蝙蝠洞景觀周圍打造以蝙蝠及枇杷為主題的藝術裝置，並往百蝠橋方向延伸，利用藍染帳篷等藝術作品，呈現太平頭汴坑與蝙蝠洞的美麗的故事，並且提倡環境教育與生態保育。

太平藍染工坊同時與東汴國小及頭汴國小師生攜手合作，將當代植染藝術帶進校園，讓小學生發揮想像力，利用藝術創作，演繹家鄉風景及美好。

台中太平頭汴坑山城染物祭今開幕，藍染和植物染為頭汴坑山城換新裝，成為網紅景點。圖／太平藍染工坊董事長葉晉玉提供
台中太平頭汴坑山城染物祭今開幕，藍染和植物染為頭汴坑山城換新裝，成為網紅景點。圖／太平藍染工坊董事長葉晉玉提供
台中太平頭汴坑山城染物祭今開幕，藍染和植物染為頭汴坑山城換新裝，成為網紅景點。圖／太平藍染工坊董事長葉晉玉提供
台中太平頭汴坑山城染物祭今開幕，藍染和植物染為頭汴坑山城換新裝，成為網紅景點。圖／太平藍染工坊董事長葉晉玉提供

藍染 蝙蝠 藝術作品

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