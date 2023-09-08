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影／青年免費心理諮商名額追加 黃敏惠：心理健康是人權價值

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽，市長黃敏惠帶來賓參觀互動。記者魯永明／攝影
嘉市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽，市長黃敏惠帶來賓參觀互動。記者魯永明／攝影

衛福部與嘉市府促進青年心理健康，上月補助15到30歲，每人3次免費心理諮商，反應熱烈，86個名額秒殺一空，再追加384個名額；市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽，市長黃敏惠帶來賓揭幕強調「心安」重要，落實心理健康是世界人權核心價值。

衛生局說，上月開放年輕族群心理健康支持方案，補助每人3次免費心理諮商，86個名額秒殺一空，爭取衛福部再增加384個名額，合計470，診所增到9個，心理諮商收費40分1600元，3次就要4800元，青年反應熱烈，顯示心理健康問題重要。

為何心理諮商如此熱烈？嘉市諮商心理師公會副理事長孫中肯說，青年面對家庭、感情、學業、就業、人際關係，心理問題壓力大，心理諮商有心理師協助排解、預防，諮商收費高，免費名額吸引青年搶報名，民眾有心理問題，可運用政府多元心理諮商管道協助。

衛生局上午在文化公園廣場舉辦心理健康月啟動儀式，樂齡勇壯樂團長輩表演開場，黃敏惠帶來賓以象徵希望幸福光束特效啟動，今起到後天多元族群心理健康促進展覽，包括長者、家庭照顧者、孕產婦、家長、教師、身心障礙者、原住民及新住民，量身設計多元體驗活動。

針對網路成癮、注意力不足過動症、精神疾病去汙名化、青少年及長者心理健康等5大主題，設計多元活潑有趣互動教材及闖關活動。參加可獲填問卷好禮，每天參觀前100名獲早鳥禮，活動結束抽出星球擴香儀、掃地機器人等大獎，另邀網路封號國民媽媽郭葉珍、廚佛瑞德、精神科名醫鄧惠文演講。即日起開放報名，活動資訊請上「嘉義市社區心理衛生中心」粉絲專頁、官方Instagram及Line官方帳號查詢。

嘉市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽。記者魯永明／攝影
嘉市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽。記者魯永明／攝影
嘉市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽，市長黃敏惠（右九）帶來賓揭幕。記者魯永明／攝影
嘉市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽，市長黃敏惠（右九）帶來賓揭幕。記者魯永明／攝影
嘉市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽。記者魯永明／攝影
嘉市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽。記者魯永明／攝影
嘉市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽，市長黃敏惠帶來賓參觀互動。記者魯永明／攝影
嘉市府上午在文化公園廣場，舉辦為期3天「星之所向、從心出發」多元族群心理健康促進主題式展覽，市長黃敏惠帶來賓參觀互動。記者魯永明／攝影

心理諮商 衛生局 青年 黃敏惠 鄧惠文

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