老婦直腸癌末期併肝轉移 部苗整合醫療讓她「不放棄」

71歲黃姓老婦有C肝病史且長期飲酒，卻未定期追蹤控制肝臟疾病，近來因解血便，才由家人陪同至衛福部苗栗醫院直腸外科門診，經切片及正子斷層造影等檢查後，評估為疑似直腸癌第四期合併兩處肝臟轉移；老婦經直腸癌切除及兩處肝轉移切除手術後，目前恢復良好，並接受術後輔助治療、肝癌追蹤及C肝治療，全方位控制癌症病情變化。

苗栗醫院指出，直腸外科主任鄭智元針對老婦病情，會診肝膽外科醫師陳雁捷，啟動跨科整合醫療，提供患者全面診斷與完整手術治療計畫，並由2名醫師協同手術治療，為患者進行腹腔鏡直腸癌切除及2處肝轉移切除，患者術後病理化驗報告為直腸癌併肝轉移與原發性早期肝癌，目前患者術後恢復良好，並接受部苗安排跨科別聯合門診，執行癌症術後輔助治療、肝癌追蹤及C肝治療。

鄭智元指出，罹癌患者及家屬往往都很擔心會不會轉移到其他器官，罹患結直腸癌並不是都會有器官轉移，結直腸癌最常見器官轉移包括肝臟、肺部、腹膜和淋巴結等；針對結直腸癌轉移肝臟，醫師會依腫瘤轉移顆數、大小、部位、年齡及多重共病，採取不同治療方法；鼓勵患者及家屬多提問，促進良好雙向醫病溝通，共同參與全方位癌症醫療決策，可強化患者治療認知，提升治療遵從性，進而積極配合治療，千萬不要視為癌症末期而放棄抗癌。

苗栗醫院院長李明輝指出，罹癌合併器官轉移的治療，過去醫療選擇有限，轉移性癌症患者存活期都不長，但現今醫學進步，為癌症精準醫療、全方位抗癌治療提供多元選擇，治療過程可幫助患者獲得良好生活品質，控制及降低、改善癌症產生的疼痛，醫病同心面對癌症治療，讓抗癌之路不孤單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康