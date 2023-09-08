「健保快易通」隱藏功能曝 曖昧女一看立刻下船不暈了

日前登山網紅Chipin Lee在社群媒體詢問女生有什麼方式可以測試曖昧中的男生，認為交往前應該從相處中觀察到對方對一些事情的反應細節？其中一名網友表示「曾經檢查對方的健保快易通不小心看到『混合型痔瘡』涼了」，他也回覆「痔瘡哥直接out」並詢問什麼是混合型痔瘡。

健保快易通為衛福部健保署推出的手機應用程式，可以透過裡面的「健康存摺」功能查詢個人健康資料，包括就醫紀錄、手術、用藥、檢驗檢查資料、生理量測紀錄等。

昕新智慧診所院長朱光恩表示，痔瘡為肛門附近的靜脈曲張，病人常出現肛門癢、肛門燙、肛門有異物或是出血等狀況。很多病人會擔心痔瘡演變成「癌症」，但其實痔瘡只是下腹腔循環不好，導致靜脈血管腫脹，並不會變成腫瘤。通常久站、久坐者，缺乏運動，或是生完小孩的女生特別容易發生痔瘡。

痔瘡又可分成內痔、外痔以及混合痔，內痔是指發生在肛門裡面，外痔則是發生在肛門外，混合痔則是內外都有發生。朱光恩說，不論發生位置，痔瘡的治療方式大同小異。

朱光恩表示，由於痔瘡會出血容易造成貧血，若是女性生理期來時會更危險；另外有些患者痔瘡很腫，甚至痛到無法坐下，可能代表痔瘡發炎嚴重，可能造成感染。他也說，若是患者出現廔管、血流不停或是疼痛等狀況時，應該要積極醫師處置。

朱光恩建議，痔瘡患者應該要多運動、多走路，讓肛門血液循環增加，或是多吃蔬菜、攝取膳食纖維，讓大便變軟以免經過肛門時增加疼痛。在治療上，通常會先以內科的抹藥、塞劑等處置，若是進嚴重才會採取進一步的外科結紮術等。

另外，朱光恩也提醒，很多民眾以為肛門出血就是痔瘡，但其實也可能是直腸癌，直腸癌造成的出血常被誤認為單純痔瘡出血，因此建議民眾只要肛門出血都應該要找醫師確認了解狀況。