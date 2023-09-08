沒有哭戲的吳念真國民戲劇 「人間條件8」喜劇談男人70

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
綠光最新作品「人間條件八：凡人歌」發表會演出劇中精采片段，從生日慶生會帶出退休老人對存在感的渴望。圖／綠光創藝提供 攝影／張大魯
綠光最新作品「人間條件八：凡人歌」發表會演出劇中精采片段，從生日慶生會帶出退休老人對存在感的渴望。圖／綠光創藝提供 攝影／張大魯

「這齣戲第一沒有哭泣的場面，第二沒有死人。」綠光最新作品「人間條件八：凡人歌」昨天舉行發表會，導演吳念真透露新劇顛覆台灣國民戲劇「人間系列」的悲情形象，「太太覺得很好笑」。該劇以犀利對白呈現現代社會工作難找、錢難賺、買不起房、孫子還小、養兒真能防老等種種無奈，談每個家族成員之間在日常固有的責任中，內在所產生的糾葛與衝突。

「人間條件八：凡人歌」靈感源自吳念真 LINE 對話群組，以喜劇節奏呈現當今三代家庭的苦澀與煩惱，也把吳式幽默發揮到極致。「以前都說人生七十古來稀，現在時代則是人生七十才開始。」吳念真形容創作這齣戲的初衷「在我這個年紀的人，希望被尊重、被聆聽、被看見。」

綠光黃金班底陳希聖與王琄飾演一對退休活寶夫妻，老人定期排隊看泌尿科，時不時和老友嘴砲，與二婚的妻子情感冷卻，還要面對兒子一家的經濟危機，以及與繼女的相處問題。

滅火器樂團主唱楊大正飾兒子大同，是一位事業不順的中年男子，其妻雨靜則由演歌雙棲的林雨宣飾演，是經濟較獨立、時髦外放的人妻，他們的兒子仁凱是一位熱愛嘻哈文化的國中生，由饒舌新星青蛙飾演。劇中也將精妙融入 Rap 音樂，凸顯三代的問題與矛盾。

陳希聖飾演的明燦退休後覺得不被尊重、不被聆聽，藉固定買彩券再單調人生尋找希望。某天他發現自己是當期彩券的第一獎中獎者、獎額 11 億，但他在家裡的地位真的被改變、被家人尊重、需要且被聆聽了嗎？吳念真巧妙以一次「樂透意外」勾勒家族眾生相，在好笑的情節背後，帶出最深沉無奈的寫實人性。

●《人間條件八-凡人歌》9/29-10/1 即將在台中國家歌劇院上演，12/1-12/3 於高雄衛武營國家歌劇院演出，12/22-12/24 則於台北國家戲劇院演出，今日(8日)中午 12:00 至 15日 中午 12:00 開放全民早鳥 85折優惠，詳情請洽綠光劇團 02-2395-6838，或上綠光劇團粉絲頁、兩廳院文化生活OPENTIX 售票系統 www.opentix.life。

吳念真

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