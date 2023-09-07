當兵當到支氣管擴張症靠肺移植續命 40歲男獲移植後半年成跑者

40歲的連先生，22歲當兵時反覆咳嗽，求診多月，才發現是支氣管擴張症，自此反覆來回醫院就成了他的日常。36歲那年，被醫師宣告藥物已經沒辦法改善，需要肺移植才能續命。他說，那段等待肺移植的過程，雖然只有1年，但天天都在絕望裡過活，去哪裡都得隨身攜帶氧氣瓶，講話說不到5個字就喘不過氣，結果意外等到大愛肺臟，讓他得以續命。術後醫師叮囑一定要努力復健，移植後半年他就挑戰路跑、移植後一年後還挑戰潛水，今年10月29日將參加永慶盃路跑比賽。

林口長庚醫院胸腔外科主治醫師陳維勳表示，最常需要肺臟移植的疾病以慢性阻塞性肺炎最多，其次為肺水腫等。肺臟是器官移植相對難等的器官，主要是肺臟在人體內，是一個不斷與外界接觸的器官，相對於其他器官，更容易受到感染，且移植後比較容易導致排斥，也讓肺臟移植成為最難的一項手術，也是所有器官移植中，存活率最差的項目。

根據健保署2008年到2021年數據顯示，14年間，僅有166人接受肺臟移植，五年存活率僅54％，明顯低於其他國家，而與其他移植器官的手術五年存活率相比，心臟約68％、肝臟75％、腎臟90％、胰臟86％，比肺臟移植技術更高的小腸移植，其五年存活率也有64％。

陳維勳表示，長庚醫院因為結合各團隊協助，肺臟移植存活率高瑜其他醫院，2008年到2021年，移植50名案例，年齡中位數在57歲，五年存活率為80％，高於台大的57％、北榮53％、中國附醫的27％。

連先生3年半前也在長庚醫院接受肺移植手術，他說，當時接到電話，得知有大愛肺臟可以移植，既開心又害怕，擔心移植後可能因為排斥而活不了多久，但想到現在的生活，已經被「呼吸」搞得一塌糊塗，決定拚了！移植至今已3年半，每天的狀況愈來愈好。

不僅術後半年就已經開始跑步，一年後還挑戰潛水，連先生說，他現在的職業是建築工，以前不可能搬重物爬樓梯，術後嘗試開始搬著水泥，從爬一層樓需要休息一下，到現在一口氣爬五層樓都沒問題，今年10月29日不僅會參加永慶盃路跑，未來還會嘗試挑戰三鐵，游泳、腳踏車一起來。

他說，能重新呼吸到新鮮空氣「我很珍惜」，今天化身長庚路跑活動代言人，台灣經歷新冠疫情等多項感染疾病，運動是最可以強健肺部機能的方式，許多病患或是長輩常會說「我沒辦法運動」。他以自身為例，既然他都做得到，每一個人都做得到。鼓勵民眾積極運動，遠離疾病。